Yeni haftada piyasaların gündemi neler olacak?

Küresel piyasalarda, odak noktası bu hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri oldu.

Fed, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi.

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell, politika odağının para politikasının ne kadar süre kısıtlayıcı tutulacağı olduğunu ifade ederek, "Bir sonraki politika hamlesinin faiz artırımı olmasının muhtemel olmadığını düşünüyorum" dedi.