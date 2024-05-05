Yeni haftada piyasaların gündemi neler olacak?
Küresel piyasalarda, Fed’in ilk faiz indirimine eylülde gidebileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla bu hafta alış ağırlıklı seyir izlendi. Gözler gelecek hafta, yurt dışında İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararında; yurt içinde ise, işsizlik oranı ve sanayi üretiminde olacak.
Küresel piyasalarda, odak noktası bu hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri oldu.
Fed, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi.
Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell, politika odağının para politikasının ne kadar süre kısıtlayıcı tutulacağı olduğunu ifade ederek, "Bir sonraki politika hamlesinin faiz artırımı olmasının muhtemel olmadığını düşünüyorum" dedi.
Politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınan sinyallerin küresel piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmasına karşın ABD'de istihdam artışının yavaşladığına işaret eden verilerin etkisiyle, bankanın yakın zamanda faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentiler arttı.
Piyasalarda, bankanın eylülde faiz indirimine gideceğine yönelik ihtimal yüzde 63'ten yüzde 68'e çıktı.
Gelecek hafta çarşamba toptan stoklar, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, hazine bütçe dengesi takip edilecek.
İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararına odaklandı
Analistler, bölgede açıklanan verilerin enflasyonla mücadelede sona yaklaşıldığının sinyallerini vermeye devam ettiğini belirterek, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de sürdüğünü bildirdi.
Gelecek hafta pazartesi Almanya'da ve Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü PMI, Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), salı Almanya'da fabrika siparişleri, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, çarşamba Almanya'da sanayi üretimi, perşembe İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı, cuma İngiltere'de büyüme izlenecek.
Analistler, BoE'nin gelecek hafta faizleri sabit bırakmasının beklendiğini ancak haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğini söyledi.