Yeni haftanın piyasa kritikleri: Hangi gelişmeler öne çıkacak?

Powell’ın konuşması moral verdi

Hafta boyunca ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini Temmuz 2023'ten bu yana 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmasına karşın ekonomik aktivitede güçlü duruşa işaret etmesi ve Fed yetkililerinin şahin tonlu yönlendirmeleri pay piyasalarında üzerinde satış baskısı oluşturan ana etkenler oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günü yaptığı açıklamada, "bekle-gör" mesajı öne çıkarken, "Ekonomi genel olarak beklediğimiz gibi seyrederse çoğu FOMC üyesi bu yılın bir noktasında politika faizini düşürmeye başlamanın uygun olacağını düşünüyor" diye konuşması doların diğer önemli para birimleri karşısında gerilemesine, emtia fiyatlarında ise yukarı yönlü hareketlere neden oldu.