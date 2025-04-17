Yeni ifşa listesi: Vatandaşa lahmacun yerine at ve eşek eti yedirmişler! Nar ekşisine boya katmışlar
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan yağ, peynir, şarküteri, bal, nar ekşisi ve kahvaltılık markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde; lahmacun harcı ve dana kavurmada tek tırnaklı eti, peynirde natamisin, nar ekşisinde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı tespit edildi.