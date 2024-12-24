Yeni kıdem tazminatı 2025: Kıdem tazminatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, kıdem tazminatı hesaplama!
Milyonlarca vatandaş "Yeni kıdem tazminatı 2025'te ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. Son gelişmelerle beraber yeni yılda kıdem tazminatı netlik kazanmaya başladı. İşte ayrıntılar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını 22 bin 104 TL olarak açıkladı.
Bu gelişmenin ardından "Yeni kıdem tazminatı ne kadar olacak?" sorusu araştırılmaya başlandı.
İşte, yeni yıldaki kıdem tazminatı hakkında tüm ayrıntılı bilgiler...
2025 asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar oldu, kaç TL?
Türkiye'de milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücret yüzde 30 artarak 22 bin 104 lira oldu.
Asgari ücretin brütü ise 26 bin 4 liraya yükseldi. Böylece asgari ücret üzerinden maaş alan kişilerin alacağı tazminat miktarı da artmış oldu.
İşte yeni miktarlar:
Bir yıllık kıdemi bulunan asgari ücretliden damga vergisi kesildikten sonra eline geçecek tazminatı 25 bin 806 lira, iki yıllık çalışan 51 bin 613 lira, 3 yıllık çalışan 77 bin 419 lira, 4 yıllık çalışan 103 bin 226 lira, 5 yıllık çalışan 129 bin 33 lira, 10 yıllık çalışan 258 bin 66 lira, 15 yıllık çalışan 389 bin 862 lira, 20 yıllık çalışan 516 bin 132 lira, 25 yıllık çalışan ise 645 bin 165 lira hak edecek.
Not: Hesaplamalara ihbar tazminatı dahil edilmedi. Bu tutarlar sadece asgari ücret üzerinden maaş alan kişiler için geçerlidir. Asgari ücretten fazla maaş alanların kıdem tazminatı tavanı yıllık 41 bin 828 liradır.