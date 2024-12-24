Yeni kıdem tazminatı 2025: Kıdem tazminatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, kıdem tazminatı hesaplama!

Bir yıllık kıdemi bulunan asgari ücretliden damga vergisi kesildikten sonra eline geçecek tazminatı 25 bin 806 lira, iki yıllık çalışan 51 bin 613 lira, 3 yıllık çalışan 77 bin 419 lira, 4 yıllık çalışan 103 bin 226 lira, 5 yıllık çalışan 129 bin 33 lira, 10 yıllık çalışan 258 bin 66 lira, 15 yıllık çalışan 389 bin 862 lira, 20 yıllık çalışan 516 bin 132 lira, 25 yıllık çalışan ise 645 bin 165 lira hak edecek.

Not: Hesaplamalara ihbar tazminatı dahil edilmedi. Bu tutarlar sadece asgari ücret üzerinden maaş alan kişiler için geçerlidir. Asgari ücretten fazla maaş alanların kıdem tazminatı tavanı yıllık 41 bin 828 liradır.