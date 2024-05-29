Yeni paketin detayları şekillendi: Kaldırılan vergiler geri geliyor
Kurumlar vergisinden, gelir vergisine, KDV’den tapu harçlarına kadar birçok başlıkta yürürlükte olan istisna ve muafiyetlerden kaldırılacak olanlar belirlendi. İşte detaylar...
Yeni vergi paketi yolda... Ekonomiye katkısı olmayan muafiyet ve istisnalara son verilecek. Gayrimenkuller de gerçek değeri üzerinden alınıp satılacak. Tatil öncesi vergi mevzuatındaki güncellemeler yasalaştırılacak. Bütün firmalar belli oranda kurumlar vergisi ödeyecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği, çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması uygulaması da yeni vergi paketinde yer alacak.
Yeni pakette, teşvik, istisna veya muafiyet kapsamına girse bile firmaların ödeyeceği kurumlar vergisinin yüzde 15’in altına düşmemesine yönelik düzenleme yapılacağı belirtiliyor.
Benzer bir uygulama yurt içindeki firmalar için de geçerli olacak. Bu kapsamda, devletin verdiği teşviklerden ya da vergi istisnalarından yararlansa bile, bir şirket asgari bir kurumlar vergisi ödemek zorunda olacak.