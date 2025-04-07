Yeni SGK kanunu ile emeklilik şartları değişti! Erken emeklilik için çocuğu sigortalı yaptırmalı mı?

Türkiye'de erken emekliliğin en önemli faktörü, ilk sigorta giriş tarihi olarak kabul ediliyordu. Ancak, sosyal güvenlik kanunlarındaki güncellemelerle birlikte emeklilik koşullarında köklü değişiklikler yaşandı. Eskiden çocuk yaşta sigortalı olmak, kişilerin erken emekli olmalarını sağlarken, günümüzde çocuklara sigorta girişinin emeklilik yaşını düşürme üzerindeki etkisi giderek azalıyor. Artık, çocuk yaşta sigortalı yapılanlar da, önceki dönemdeki kadar erken emekli olamayacaklar.