Yeni SGK kanunu ile emeklilik şartları değişti! Erken emeklilik için çocuğu sigortalı yaptırmalı mı?
Geçmişte çocuk yaşta sigortalı olmak büyük bir avantaj sağlıyordu. Ancak sosyal güvenlik kanunlarındaki değişiklikler ile emeklilik şartları tamamen değişti. Çocukken sigortalı gösterilen kişiler, akranlarına göre daha erken emekli olabilirdi. Ancak günümüzde çocukların sigortalı gösterilmesinin emeklilik yaşına etkisi oldukça azalmış durumda. EYT düzenlemesinde bile, bu durum yalnızca bir kriter olarak dikkate alındı.
Türkiye'de erken emekliliğin en önemli faktörü, ilk sigorta giriş tarihi olarak kabul ediliyordu. Ancak, sosyal güvenlik kanunlarındaki güncellemelerle birlikte emeklilik koşullarında köklü değişiklikler yaşandı. Eskiden çocuk yaşta sigortalı olmak, kişilerin erken emekli olmalarını sağlarken, günümüzde çocuklara sigorta girişinin emeklilik yaşını düşürme üzerindeki etkisi giderek azalıyor. Artık, çocuk yaşta sigortalı yapılanlar da, önceki dönemdeki kadar erken emekli olamayacaklar.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, "Çocuğuma sigorta başlatayım, ileride erken emekli olur" diyenlerin beklentileri artık değişiyor.
Türkiye'de erken emekliliğin en önemli anahtarı, ilk sigorta giriş tarihi. Geçmişte çocuk yaşta sigortalı gösterilen birçok kişi, akranlarından 17-20 yıl önce emekli olabiliyordu.