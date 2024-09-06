Yeni temettü dağıtmıştı* DOAS 2025 hedef fiyat beklentisi değişti
Geçtiğimiz günlerde yatırımcısının hesaplarına hisse başı 9 TL temettü veren DOAS için 2025 yılı hedef fiyat beklentisi değişti.
Son aylarda 400 lira seviyelerinden 200 lira seviyelerine kadar gerilen Doğuş Otomotiv (DOAS) hisseleri için Ak Yatırım 2025 yılı beklentisini açıkladı.
Bir süredir yatırımcısını üzen hisseler arasında bulunan DOAS için ezber bozan tahmin geldi. DOAS hisse fiyatı beklentisini 552 TL’den revize eden Ak Yatırım, endeks üstü getiri tavsiyesinde bulundu.
rotaborsa.com’un haberine göre Ak Yatırım, DOAS-Doğuş Otomotiv için hedef fiyatını 552 TL’den 340 TL’ye düşürdü, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak korudu.
Ak Yatırım DOAS 2025 yılı tahmini şöyle:
Aracı Kurum: Ak Yatırım
Hedef fiyat: 340 TL
Son fiyat: 231,30 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Prim potansiyeli: %47
Açıklanma tarihi: 3 Eylül 2024