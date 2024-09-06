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  4. Yeni temettü dağıtmıştı* DOAS 2025 hedef fiyat beklentisi değişti

Yeni temettü dağıtmıştı* DOAS 2025 hedef fiyat beklentisi değişti

Geçtiğimiz günlerde yatırımcısının hesaplarına hisse başı 9 TL temettü veren DOAS için 2025 yılı hedef fiyat beklentisi değişti.

Yeni temettü dağıtmıştı* DOAS 2025 hedef fiyat beklentisi değişti - Sayfa 1

Son aylarda 400 lira seviyelerinden 200 lira seviyelerine kadar gerilen Doğuş Otomotiv (DOAS) hisseleri için Ak Yatırım 2025 yılı beklentisini açıkladı.

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Yeni temettü dağıtmıştı* DOAS 2025 hedef fiyat beklentisi değişti - Sayfa 2

Bir süredir yatırımcısını üzen hisseler arasında bulunan DOAS için ezber bozan tahmin geldi. DOAS hisse fiyatı beklentisini 552 TL’den revize eden Ak Yatırım, endeks üstü getiri tavsiyesinde bulundu.

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Yeni temettü dağıtmıştı* DOAS 2025 hedef fiyat beklentisi değişti - Sayfa 3

rotaborsa.com’un haberine göre Ak Yatırım, DOAS-Doğuş Otomotiv için hedef fiyatını 552 TL’den 340 TL’ye düşürdü, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak korudu.

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Yeni temettü dağıtmıştı* DOAS 2025 hedef fiyat beklentisi değişti - Sayfa 4

Ak Yatırım DOAS 2025 yılı tahmini şöyle:

Aracı Kurum: Ak Yatırım

Hedef fiyat: 340 TL

Son fiyat: 231,30 TL

Tavsiye: Endeks üstü getiri

Prim potansiyeli: %47

Açıklanma tarihi: 3 Eylül 2024

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