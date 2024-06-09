Yeni torba yasayla ilgili sürpriz iddia: Gelire göre fatura geliyor
Yeni torba yasada vergiden enerjiye kadar çok sayıda kalemde değişiklik yaşanacağı ileri sürüldü... Doğalgazda gelire göre tarife döneminin başlayacağı söylenirken, geliri fazla olan kişinin daha fazla vergi ödeyeceği iddia edildi.
Yeni torba yasada vergiden enerjiye kadar her şey değişeceği; çok kazananın çok vergi ödeyeceği bir sistem üzerinde çalışıldığı öne sürüldü. Doğalgazda da gelire göre tarife dönemi başlayacak...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de AK Parti’nin geçtiğimiz hafta yapılan Kızılcahamam’daki istişare toplantısında yapılacak çalışma ile ilgili “Bizim ana hedefimiz vergide adaleti sağlamak. Çok kazanandan çok vergi alınmasını hedefliyoruz. Son dönemlerde vergi mevzuatında çok oynamalar yapıldı. Bunu bir sisteme bağlamamız gerekiyor. Vergi mevzuatı ile bu kadar oynanmaz. Kuralları koyacağız. Herkes bu kurala göre hareket edecek ve bilecek ki, sık sık bu kurallar değişmeyecek” dedi.
Enerjide yeni dönem
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, özellikle yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmak için devletten destek alan, ruhsat verilen veya çeşitli tahsisler yapılan yatırımcıların bu destekleri suistimal etmesinin önüne geçilecek.
AK Parti kurmayları, maden aramalarındaki ruhsat ve izin süreçlerinin kısaltılmasına yönelik yeni adımlar da olacağını belirtti.
Doğalgazda gelire göre tarife
Hükümet önümüzdeki günlerde yerli gaz üretiminin vatandaşın cebine yansıması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni bir çalışma başlatma kararı aldı.
Çalışmada dar gelirli vatandaşa ucuz doğalgaz sağlanması ele alınırken, gelire göre doğalgaz fiyatlaması yapılması masaya yatırıldı.