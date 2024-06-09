Yeni torba yasayla ilgili sürpriz iddia: Gelire göre fatura geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de AK Parti’nin geçtiğimiz hafta yapılan Kızılcahamam’daki istişare toplantısında yapılacak çalışma ile ilgili “Bizim ana hedefimiz vergide adaleti sağlamak. Çok kazanandan çok vergi alınmasını hedefliyoruz. Son dönemlerde vergi mevzuatında çok oynamalar yapıldı. Bunu bir sisteme bağlamamız gerekiyor. Vergi mevzuatı ile bu kadar oynanmaz. Kuralları koyacağız. Herkes bu kurala göre hareket edecek ve bilecek ki, sık sık bu kurallar değişmeyecek” dedi.