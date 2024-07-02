Yeni vergi yolda... Sigaraya zam olarak yansıyacak
Hükümet, tütün şirketlerinin sigara izmaritlerini temizleme sorumluluğunu üstlenmeleri için bir çöp veya kirletme bedeli vergisi getirmeyi planlıyor.
Türkiye’de her yıl yaklaşık 85 bin kişinin ölümüne neden olan sigara kullanımını azaltmak amacıyla hükûmet harekete geçti. TBMM, tütün ürünlerinin yasaklanması ve tütün ile alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanunlarda değişiklik yapacak.
Sağlık Bakanlığına sunulacak ön çalışmada, halk sağlığını korumakla görevli kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak görüşmelerle belirlenecek bir tarihin esas alınması ve bu tarihten sonra doğacak nesillere sigara satışının yasaklanması önerilecek.
Yasal değişiklik gerçekleşirse, 18 yaş altına sigara satışına kıyasla daha etkili bir yöntem hayata geçirilmiş olacak. Böylece, sigaraya başlama yaşı olarak öne çıkan 15 yaş ve altı bireylerin korunması sağlanacak.
Kanun değişikliği
Ticaret Bakanlığına, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'da değişiklik yapılması önerisi sunulacak. Ayrıca tütün şirketlerinin sigara izmaritlerini temizlemek için bir çöp veya kirletme bedeli vergisi ödemesi teklif edilecek.