Yeni vergi yolda... Sigaraya zam olarak yansıyacak

Türkiye’de her yıl yaklaşık 85 bin kişinin ölümüne neden olan sigara kullanımını azaltmak amacıyla hükûmet harekete geçti. TBMM, tütün ürünlerinin yasaklanması ve tütün ile alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanunlarda değişiklik yapacak.