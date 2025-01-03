Yeni yıl geldi, otomotivde zam hareketliliği başladı: İşte fiyatlarını güncelleyen araba markaları

Yaşanan bu artışların genel olarak önceki yılın modelleri için stok yönetimi ve talep dengesi gibi faktörlerden kaynaklandığını dile getiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın “Şu ana kadar gerçekleşen fiyat artışı ortalaması yüzde 3,5 seviyesinde. Bu zaten öngördüğümüz ve piyasanın beklediği bir durum. Bu hafta ve önümüzdeki hafta içinde diğer markaların fiyat listelerinde de değişiklikler görmeye devam edeceğiz” dedi.