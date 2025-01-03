Yeni yıl geldi, otomotivde zam hareketliliği başladı: İşte fiyatlarını güncelleyen araba markaları
Ocak ayında otomobil fiyatlarında beklenen artışlar tek tek gelmeye başladı. BYD, Honda, Toyota, Lexus ve Opel olmak üzere toplam beş markadan fiyat güncellemesi geldi. Fiyat artışlarında dikkat çeken en yüksek oran ise yüzde 3,4 civarında...
Otomotiv sektörü yoğun rekabetin beklendiği 2025’e hızlı giriş yaptı. Yılın ilk iş günüde BYD, Honda, Toyota, Lexus ve Opel olmak üzere toplam 5 markadan fiyat güncellemesi geldi.
Her yıl ocak ayında yaşanan fiyat artışlarının tüm hafta içinde devam etmesi bekleniyor. 2 Ocak itibarı ile açıklanan fiyat listelerinde görülen artışlar yüzde 0,4 ile yüzde 3,39 arasında değişiyor.
Yaşanan bu artışların genel olarak önceki yılın modelleri için stok yönetimi ve talep dengesi gibi faktörlerden kaynaklandığını dile getiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın “Şu ana kadar gerçekleşen fiyat artışı ortalaması yüzde 3,5 seviyesinde. Bu zaten öngördüğümüz ve piyasanın beklediği bir durum. Bu hafta ve önümüzdeki hafta içinde diğer markaların fiyat listelerinde de değişiklikler görmeye devam edeceğiz” dedi.