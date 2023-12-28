Yeni yıl yaklaşırken pasaport, araç egzoz muayenesi ve zorunlu deprem sigortasında son fiyatlar

Yeni yıl öncesi, kamunun çeşitli ceza, harç, teminat vb. ödemeleri ile alacaklarına yönelik yeni tarife ve ücretler belirlenmeye başladı. Bunlar arasında, zorunlu deprem sigortası yaptırmış konutun zarar görmesi halinde en fazla ödenecek teminat tutarı 640 bin TL’den 1 milyon 272 bin TL’ye yükseltildi.

Resmi Gazetede yayımlanan Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tebliğiyle, Zorunlu Deprem Sigortası asgari prim tutarları, birinci risk grubundan, yedinci gruba kadar 979 TL ile 252 TL arasında olacak.

Yeni tutarlar 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak. Sigorta bedeline esas metrekare bedellerinde ise betonarme yapılarda 6 bin TL, diğer yapılarda 4 bin TL olarak belirlendi ancak bu tutarlar 1 Şubat 2024’ten geçerli olacak.

Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri ise, betonarme yapılarda 3,016 TL'den 6,000 TL'ye, diğer yapılarda 2,080 TL'den 4,000 TL'ye çıkarıldı. Bu tutarlar 1 Şubat 2024 tarihinden başlamak üzere uygulanacak.