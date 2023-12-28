Yeni yıl yaklaşırken pasaport, araç egzoz muayenesi ve zorunlu deprem sigortasında son fiyatlar
Yeni yıl öncesi, kamunun çeşitli ceza, harç, teminat vb. ödemeleri ile alacaklarına yönelik yeni tarife ve ücretler belirlenmeye başladı. Resmi Gazetede Çevre Kanunundaki suçlara verilecek idari para cezaları da yeniden değerleme oranında artırıldı. Araç egzoz muayenesini zamanında yaptırmamanın cezası 9 bin 943 TL’ye yükseldi. Fazla egzoz emisyon cezası ise 19 bin 897 TL düzeyine geldi.
Yeni yıl öncesi, kamunun çeşitli ceza, harç, teminat vb. ödemeleri ile alacaklarına yönelik yeni tarife ve ücretler belirlenmeye başladı. Bunlar arasında, zorunlu deprem sigortası yaptırmış konutun zarar görmesi halinde en fazla ödenecek teminat tutarı 640 bin TL’den 1 milyon 272 bin TL’ye yükseltildi.
Resmi Gazetede yayımlanan Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tebliğiyle, Zorunlu Deprem Sigortası asgari prim tutarları, birinci risk grubundan, yedinci gruba kadar 979 TL ile 252 TL arasında olacak.
Yeni tutarlar 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak. Sigorta bedeline esas metrekare bedellerinde ise betonarme yapılarda 6 bin TL, diğer yapılarda 4 bin TL olarak belirlendi ancak bu tutarlar 1 Şubat 2024’ten geçerli olacak.
Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri ise, betonarme yapılarda 3,016 TL'den 6,000 TL'ye, diğer yapılarda 2,080 TL'den 4,000 TL'ye çıkarıldı. Bu tutarlar 1 Şubat 2024 tarihinden başlamak üzere uygulanacak.
Çevre cezaları arttı: Egzoz muayenesini yaptırmayanın cezası 10 bine dayandı!
Resmi Gazetede Çevre Kanunundaki suçlara verilecek idari para cezaları da yeniden değerleme oranında artırıldı. Araç egzoz muayenesini zamanında yaptırmamanın cezası 9 bin 943 TL’ye yükseldi. Fazla egzoz emisyon cezası ise 19 bin 897 TL düzeyine geldi.
Hava kirliliği açısından izne tabi tesislere yönelik çeşitli hükümlerdeki cezalar 464 bin TL ile 929 bin TL arasında; konut apartman dahil kirlilik ve kokuya sebep olanlar 5 bin 733 ile 464 bin 585 bin TL arasında ceza ödeyecek. Kirlilik döneminde ihlal yapanlara yönelik çeşitli ihlallerin cezalar ise 7 bin 283 TL ile 1 milyon 172 bin TL arasında cezayla karşı karşıya kalacak. Gemi ve tesisler ile ÇED ile ilgili ihlallere yönelik cezalar da Tebliğ ile yeniden değerleme oranı kadar yükseltildi.