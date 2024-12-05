Yeni yıla geri sayım başladı, otellerde yer kalmadı: 4 kişilik bir ailenin tatil maliyeti ne kadar?
Bu yıl Uludağ, Erciyes, Palandöken, Kartalkaya ve Kartepe gibi kış otellerine ilgi çok büyük. Fiyatların dört kişilik bir aile için haftalık 150 bin liradan başladığı otellerde doluluk oranları yüzde 70’leri buldu. Antalya’da da durum farklı değil. Bölgedeki golf ve iş turizmi hizmeti veren otellerde yer yok. Sektör temsilcileri “Artık para biriktirmek yerine anı biriktirmek tercih ediliyor” diyor.
Kış aylarının gelmesiyle Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinde tatil sezonu başladı. Başta Bursa Uludağ olmak üzere, Bolu Kartalkaya, Kayseri Erciyes, Erzurum Palandöken ve Kocaeli Kartepe gibi popüler destinasyonlarda otel doluluk oranları yüzde 70’e ulaştı.
Yılbaşı ve 20 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında okulların ara tatile girmesiyle birlikte bu oranların neredeyse tam kapasiteye ulaşması bekleniyor. Ancak artan taleple birlikte fiyatlarda da gözle görülür bir yükseliş söz konusu.
Bu kış dört kişilik bir ailenin her şey dâhil bir tatil için ayırması gereken bütçe, minimum 150 bin liradan başlarken, Uludağ gibi daha lüks bölgelerde bu rakam 350 bin liraya kadar çıkıyor. Geçtiğimiz yıla göre fiyatların arttığını belirten turizm sektörü temsilcileri, özellikle Uludağ’ın en pahalı destinasyon olarak öne çıktığını vurguluyor.
Diğer kayak merkezlerinde de fiyatlar değişiklik gösteriyor; Palandöken gibi doğu şehirlerinde nispeten daha uygun fiyatlar sunulsa da konfor ve lüks arayanlar için seçenekler çeşitleniyor.
TALEP YÜZDE 30 YÜKSELDİ
Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, kayak tatiline olan talepte yüzde 30 oranında bir artış gözlemlendiğini kaydederek “Ekonomik ortam sebebiyle birikim ve yatırım yapamayan insanlar, anını daha iyi değerlendirmek anı yaşamak için olan parasını tatile harcıyor.
‘Para biriktiremiyorsak anı biriktirelim’ gibi bir eğilim oluştu. Bu bakış açısının kış tatil planlarına da yansıdığını görüyoruz. Bu artış aynı zamanda kış tatillerinin sadece bir kayak sporu veya bir macera değil, sağlıklı bir yaşam biçimi olarak benimsendiğini de gösteriyor” dedi. Öte yandan Türkiye, kış turizminde sadece yerli değil yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Özellikle Almanya ve İngiltere’den gelen turistler, Uludağ, Erciyes ve Palandöken gibi destinasyonları sıkça tercih ediyor.