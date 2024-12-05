Yeni yıla geri sayım başladı, otellerde yer kalmadı: 4 kişilik bir ailenin tatil maliyeti ne kadar?

Bu kış dört kişilik bir ailenin her şey dâhil bir tatil için ayırması gereken bütçe, minimum 150 bin liradan başlarken, Uludağ gibi daha lüks bölgelerde bu rakam 350 bin liraya kadar çıkıyor. Geçtiğimiz yıla göre fiyatların arttığını belirten turizm sektörü temsilcileri, özellikle Uludağ’ın en pahalı destinasyon olarak öne çıktığını vurguluyor.

Diğer kayak merkezlerinde de fiyatlar değişiklik gösteriyor; Palandöken gibi doğu şehirlerinde nispeten daha uygun fiyatlar sunulsa da konfor ve lüks arayanlar için seçenekler çeşitleniyor.