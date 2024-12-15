  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Yeni yılda bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte 2025 yılı zam tahmini

Yeni yılda bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte 2025 yılı zam tahmini

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince memur aylık katsayısına göre güncellenecek. Gelecek yıl bedelli askerliğin ne kadar olacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Yeni yılda bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte 2025 yılı zam tahmini - Sayfa 1

Yıl sonunun yaklaşmasıyla MSB bedelli askerlik ücreti 2025 hesaplamaları başladı. Memur maaşlarına yapılacak zam oranı ile yeni bedelli askerlik ücreti ocak ayında belli olacak.

1 | 5
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte 2025 yılı zam tahmini - Sayfa 2

Bedelli askerlik başvurularını yeni yılda yapacak olan asker adayları yeni ücrete göre ödemelerini gerçekleştirecek.

2 | 5
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte 2025 yılı zam tahmini - Sayfa 3

 2024 Temmuz zammı ile memurlara yüzde 19,31’lik zam yapılmıştı. Bununla birlikte bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 liradan 217 bin 871 liraya yükselmişti. 

3 | 5
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte 2025 yılı zam tahmini - Sayfa 4

Bedelli askerlik ücreti 2025 yılı memur zammı ve enflasyon verileri ile yeniden belirlenecek.

4 | 5