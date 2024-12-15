Yeni yılda bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte 2025 yılı zam tahmini
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince memur aylık katsayısına göre güncellenecek. Gelecek yıl bedelli askerliğin ne kadar olacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Yıl sonunun yaklaşmasıyla MSB bedelli askerlik ücreti 2025 hesaplamaları başladı. Memur maaşlarına yapılacak zam oranı ile yeni bedelli askerlik ücreti ocak ayında belli olacak.
Bedelli askerlik başvurularını yeni yılda yapacak olan asker adayları yeni ücrete göre ödemelerini gerçekleştirecek.
2024 Temmuz zammı ile memurlara yüzde 19,31’lik zam yapılmıştı. Bununla birlikte bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 liradan 217 bin 871 liraya yükselmişti.