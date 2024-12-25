Yeni yılda emeklilere ikramiye verilecek mi? İşte emeklilere yılbaşı ikramiyesi veren belediyeler...

EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Yılbaşına günler kala, milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisi, hükümet tarafından yapılacak bir ikramiye açıklamasını bekliyor. Geçtiğimiz yıl verilen 5 bin TL’lik ödeme, bu yıl da tekrar edilip edilmeyeceği konusunda merak uyandırıyor. Ancak hükümet tarafından bu konuda henüz net bir açıklama yapılmadı.