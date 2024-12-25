Yeni yılda emeklilere ikramiye verilecek mi? İşte emeklilere yılbaşı ikramiyesi veren belediyeler...
Milyonlarca emekli, yılbaşında ikramiye ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Geçtiğimiz yıl hükümet tarafından emeklilere 5 bin TL’lik bir ikramiye verilmişti. Bu yıl ise bazı belediyeler emeklilere özel yılbaşı ikramiyesi ödeyeceğini duyurdu.
Bazı belediyelerin yılbaşı ikramiyesi açıklamaları, gözleri hükümetin de benzer bir ödeme yapıp yapmayacağına çevirdi.
Hükümetin şu an için yılbaşı ikramiyesi konusunda resmi bir açıklaması bulunmuyor. Ancak belediyelerin başlattığı kampanyalar, emeklilerin dikkatini çekiyor.
Yılbaşı öncesi hem hükümetin hem de belediyelerin yapacağı muhtemel ödemeler, emeklilerin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.
EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?
Yılbaşına günler kala, milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisi, hükümet tarafından yapılacak bir ikramiye açıklamasını bekliyor. Geçtiğimiz yıl verilen 5 bin TL’lik ödeme, bu yıl da tekrar edilip edilmeyeceği konusunda merak uyandırıyor. Ancak hükümet tarafından bu konuda henüz net bir açıklama yapılmadı.
EMEKLİLERE HANGİ BELEDİYELER İKRAMİYE VERECEK?
Yılbaşı ikramiyesiyle ilgili araştırmalar devam ederken, üç belediye emeklilere verecekleri ikramiye tutarlarını açıkladı. Buna göre:
Gaziantep Şahinbey Belediyesi, ilçe sınırlarında ikamet eden 10 bin emekliye yılbaşı öncesi 3 bin ila 5 bin TL arasında ödeme yapacak.