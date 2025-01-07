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  4. Yeni yılda hurda fiyatları ne kadar oldu? İşte, 2025 güncel hurda fiyatları listesi

Yeni yılda hurda fiyatları ne kadar oldu? İşte, 2025 güncel hurda fiyatları listesi

Geri dönüşüm sektörünün gelişmesi ile birlikte hurdalara olan ilginin artışı hurda fiyatlarını ciddi şekilde etkiliyor. Peki, 2025 güncel hurda fiyatları ne kadar? İşte, ekonomim.com'un güncel satış fiyatlarından derlediği bilgiye göre hurda fiyatları…

Yeni yılda hurda fiyatları ne kadar oldu? İşte, 2025 güncel hurda fiyatları listesi - Sayfa 1

BAKIR (KG)

Soyma bakır: 485 TL

Lama bakır: 430 TL

Külçe bakır: 350 TL

Soyulmuş bakır: 315 TL

Yanık bakır: 220 TL

Bakır boru: 420 TL

Bakır kazan tencere: 255 TL

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Yeni yılda hurda fiyatları ne kadar oldu? İşte, 2025 güncel hurda fiyatları listesi - Sayfa 2

DEMİR (KG)

Ekstra demir hurdası: 14.50 TL

DKP: 15.50 TL

Karışık toplama demir: 12,50 TL

1.Sınıf grup demir: 12.50 TL

Lazer sac imalat artığı: 11.75 TL

Demir talaşı: 10.50 TL

Teneke hurdası: 9 TL

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Yeni yılda hurda fiyatları ne kadar oldu? İşte, 2025 güncel hurda fiyatları listesi - Sayfa 3

KABLO (KG)

Ttr hurda kablo: 165 TL

Kalın tekdamar kablo: 228 TL

Nya kablo: 205 TL

PTT kablo içi deşe: 245 TL

Elektrik tesisat kablosu: 160 TL

Fare yemez kablo: 232 TL

Karışık kablo: 205 TL

Cat 6 kablo: 170 TL

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Yeni yılda hurda fiyatları ne kadar oldu? İşte, 2025 güncel hurda fiyatları listesi - Sayfa 4

SARI (KG)

Araiş sarı MS-64: 122 TL

Sarı hurda araiş MS-70: 128 TL

Hurda sarı araiş MS-58: 105 TL

Hurda sarı radyatör: 95 TL

Musluk vana batarya hurdası: 92 TL

Sökülecek su saati: 88.00 TL

Pirinç fermuar talaşı: 106 TL

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