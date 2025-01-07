Yeni yılda hurda fiyatları ne kadar oldu? İşte, 2025 güncel hurda fiyatları listesi
Geri dönüşüm sektörünün gelişmesi ile birlikte hurdalara olan ilginin artışı hurda fiyatlarını ciddi şekilde etkiliyor. Peki, 2025 güncel hurda fiyatları ne kadar? İşte, ekonomim.com'un güncel satış fiyatlarından derlediği bilgiye göre hurda fiyatları…
BAKIR (KG)
Soyma bakır: 485 TL
Lama bakır: 430 TL
Külçe bakır: 350 TL
Soyulmuş bakır: 315 TL
Yanık bakır: 220 TL
Bakır boru: 420 TL
Bakır kazan tencere: 255 TL
DEMİR (KG)
Ekstra demir hurdası: 14.50 TL
DKP: 15.50 TL
Karışık toplama demir: 12,50 TL
1.Sınıf grup demir: 12.50 TL
Lazer sac imalat artığı: 11.75 TL
Demir talaşı: 10.50 TL
Teneke hurdası: 9 TL
KABLO (KG)
Ttr hurda kablo: 165 TL
Kalın tekdamar kablo: 228 TL
Nya kablo: 205 TL
PTT kablo içi deşe: 245 TL
Elektrik tesisat kablosu: 160 TL
Fare yemez kablo: 232 TL
Karışık kablo: 205 TL
Cat 6 kablo: 170 TL