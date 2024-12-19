Yeni yılda KYK kredi burs ücretleri ne kadar olacak? İşte 2025 KYK kredi burs zamlı ücretleri...
2025 yılıyla beraber KYK kredi ve burslara zam gelecek. KYK'dan ödeme alan milyonlarca öğrenci yeni yılda zamlı ücretleri araştırıyor. İşte, 2025 KYK kredi burs zamlı ücretleri...
Milyonlarca öğrenci 2025 yılıyla beraber, her ay düzenli olarak hesaplarına yatan KYK kredi ve burs miktarının kaç TL'ye çıkacağını araştırıyor.
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Zamlı ödemeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.
İşte, 2025 zamlı KYK kredi ve burs ücretleri...
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2025 ZAMLI KYK KREDİ BURS ÜCRETLERİ
Ön lisans ve lisan öğrencileri için 2 bin liradan, 3 bin liraya yükseltildi.
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