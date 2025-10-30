Yeni yılda prim hesapları değişiyor: Emeklilik borçlanması ve ücretlerde yeni dönem

Bu değişiklik ne anlama geliyor?

Bu sayede çalışanlar için daha yüksek kazanç dolayısıyla daha yüksek prim ödeme imkanı gelecek. Bu da ileride emekli maaşını artırıcı etki yapacak.

Borçlanmalar ile ilgili değişiklikler neler?

Emeklilik için gün satın almak isteyenler mevcut durumda gurbetçiler hariç brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar ödeme yapıyor. Yeni düzenleme ile bu oran doğum borçlanması hariç yüzde 45'e çıkacak. Şu anda aylık 8.321 TL ödenirken, yeni oranla rakam 11.702 TL'ye yükselecek. Bu rakam yeni asgari ücretle daha da artacak.