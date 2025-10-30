Yeni yılda prim hesapları değişiyor: Emeklilik borçlanması ve ücretlerde yeni dönem
Yeni yılla birlikte sosyal güvenlik mevzuatında önemli değişiklikler olacak. Üçlü bir değişiklik çalışanları bekliyor. Prime esas kazanç üst sınırı artarken, borçlanma için oranlar da yükselecek. Asgari ücret artışı ile birlikte ödemeler değişecek. Ancak yıl başına kadar emeklilik için prim satın alanlar 200 bin lirayı bulan kazanç elde edecek. İşte detaylar...
TBMM'de görüşülen torba yasa ile birlikte emeklilik hesapları yeniden belirleniyor. Emeklilik için gün satın alacaklar yılbaşına kadar başvururlarsa 200 bin liraya yakın kazanç elde edecek.
Yeni yasa ile emeklilik primi nasıl değişiyor?
Torba yasada öngörülen değişiklik ile prime esas kazanç, yani emeklilik için SGK'ya bildirilen en yüksek kazanç asgari ücretin 9 katına çıkacak. Bu miktar şu anda 7.5 kat olarak uygulanıyor. Şu anda en yüksek kazanç 195 bin lira civarında. Bu rakam mevcut asgari ücrete göre hesaplandığında 234 bin lirayı bulacak. Yeni yılda asgari ücretle birlikte rakam da yükselecek. 9 kat uygulaması 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.
Bu değişiklik ne anlama geliyor?
Bu sayede çalışanlar için daha yüksek kazanç dolayısıyla daha yüksek prim ödeme imkanı gelecek. Bu da ileride emekli maaşını artırıcı etki yapacak.
Borçlanmalar ile ilgili değişiklikler neler?
Emeklilik için gün satın almak isteyenler mevcut durumda gurbetçiler hariç brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar ödeme yapıyor. Yeni düzenleme ile bu oran doğum borçlanması hariç yüzde 45'e çıkacak. Şu anda aylık 8.321 TL ödenirken, yeni oranla rakam 11.702 TL'ye yükselecek. Bu rakam yeni asgari ücretle daha da artacak.
Gurbetçiler için bir değişiklik var mı?
Gurbetçiler zaten yüzde 45 oranında ödeme yapıyor. Bu yüzden yurt dışı borçlanmalarda oran değişmeyecek. Ancak asgari ücret artışı ödemeleri artıracak.
Doğum borçlanması için değişiklik nedir?
Annelerin 3 çocuk için 2.160 gün satın alma hakkı var. Onlar için oran yüzde 32 olarak uygulanacak. Yüzde 45 onları etkilemeyecek. Ama asgari ücret artışı onların da ödemelerini artıracak.