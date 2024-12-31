2025 gelir vergisi dilimleri açıklandı: Brüt maaşınızdan ne kadar kesinti olacak? İşte detaylar...

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ ŞU ŞEKİLDE;

- Geliri 158 bin liraya kadar olanlar yüzde 15

- 158 bin ile 330 bin lira arasında olanlar yüzde 20

- 330 bin ile 1 milyon 200 bin lira arasında olanlar yüzde 27

-1 milyon 200 bin ile 4 milyon 300 bin lira arasında olanlar yüzde 35

- 4 milyon 300 bin ve üzerinde geliri olanlar ise yüzde 40 oranında gelir vergisi ödeyecek.