2025 gelir vergisi dilimleri açıklandı: Brüt maaşınızdan ne kadar kesinti olacak? İşte detaylar...
2025 yılı gelir vergisi tarifesi ve istisna tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı. İlk gelir dilimi 110 bin liradan 158 bin liraya yükselirken, engelli vatandaşlar için vergi indirimleri artırıldı ve çalışanlara sağlanan yemek ile yol parası istisna tutarları da artırıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılına ait gelir vergisi tarifesi ve istisna tutarlarını açıkladı. Yeni düzenlemeyle birlikte, gelir vergisi dilimlerinde önemli artışlar yapıldı.
İlk dilim, 110 bin liradan 158 bin liraya yükseltilirken; ikinci dilim 230 bin liradan 330 bin liraya, üçüncü dilim ise 580 bin liradan 800 bin liraya çıkarıldı. En yüksek gelir dilimi ise 3 milyon liradan 4 milyon 300 bin liraya artırıldı. Bu değişiklikle birlikte, vergi dilimlerine giren gelir düzeyindeki artışlar da etkilenmiş oldu.
Ücret geliri elde edenler için üçüncü dilim 870 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya yükseltilirken, yeni oranlar, mükelleflerin daha geç üst dilimlerden vergi ödemesine olanak tanıyor.
GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ ŞU ŞEKİLDE;
- Geliri 158 bin liraya kadar olanlar yüzde 15
- 158 bin ile 330 bin lira arasında olanlar yüzde 20
- 330 bin ile 1 milyon 200 bin lira arasında olanlar yüzde 27
-1 milyon 200 bin ile 4 milyon 300 bin lira arasında olanlar yüzde 35
- 4 milyon 300 bin ve üzerinde geliri olanlar ise yüzde 40 oranında gelir vergisi ödeyecek.