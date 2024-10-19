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  4. Yerli bildiğimiz ama satılmış 19 marka ; Listeyi duyan şok oluyor

Yerli bildiğimiz ama satılmış 19 marka ; Listeyi duyan şok oluyor

Adını duyduğumuz yerli marka olarak benimsediğimiz fakat sizi ters köşe yapan 19 markayı sıraladık

Yerli bildiğimiz ama satılmış 19 marka ; Listeyi duyan şok oluyor - Sayfa 1

Özellikle boykot kampanyalarıyla gündem olan yerli markalar sürekli araştırılıyor. Boykot sürecinde vatandaşın yerli mal ve ürünlere olan ilgisi de arttı.

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Yerli bildiğimiz ama satılmış 19 marka ; Listeyi duyan şok oluyor - Sayfa 2

Tam da bu noktada vatandaşlar daha fazla bilinçlendi. Fakat isimlerin Türkçe olması ya da bir dönemler Türk malı olmaları söz konusu markaları yerli yapmaz. Çünkü aşağıdaki listede yer alan markaların birçoğu artık yerli değil…

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Yerli bildiğimiz ama satılmış 19 marka ; Listeyi duyan şok oluyor - Sayfa 3

İşte yerli sandığımız 19 marka…

webtekno.com’daki içeriğe göre Koç Holding’e ait olan Migros 2008 yılında Londra merkezli bir yatırım fonuna satıldı.

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Yerli bildiğimiz ama satılmış 19 marka ; Listeyi duyan şok oluyor - Sayfa 4

Bilkent Holding ve Akfen Holding iş birliğiyle kurulmuş olan TAV Havalimanları’nın çoğunluk hissesiyle Fransız Aeroports de Paris Group’a ait.

 

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