Yerli bildiğimiz ama satılmış 19 marka ; Listeyi duyan şok oluyor
Adını duyduğumuz yerli marka olarak benimsediğimiz fakat sizi ters köşe yapan 19 markayı sıraladık
Özellikle boykot kampanyalarıyla gündem olan yerli markalar sürekli araştırılıyor. Boykot sürecinde vatandaşın yerli mal ve ürünlere olan ilgisi de arttı.
Tam da bu noktada vatandaşlar daha fazla bilinçlendi. Fakat isimlerin Türkçe olması ya da bir dönemler Türk malı olmaları söz konusu markaları yerli yapmaz. Çünkü aşağıdaki listede yer alan markaların birçoğu artık yerli değil…
İşte yerli sandığımız 19 marka…
webtekno.com’daki içeriğe göre Koç Holding’e ait olan Migros 2008 yılında Londra merkezli bir yatırım fonuna satıldı.