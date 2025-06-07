Yeşil finansın yükselişi: Sürdürülebilir bir geleceğe yatırım

Bu eğilim, finans kurumlarının ve yatırımcıların risk algısında da önemli bir değişime işaret ediyor. İklim değişikliğinin yol açtığı fiziksel riskler (sel, kuraklık vb.) ve geçiş riskleri (karbon vergileri, yeni düzenlemeler vb.) finansal kararların ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu bağlamda, çevresel performansıyla öne çıkan şirketler, hem daha güvenli yatırım limanları olarak görülüyor hem de yeni büyüme fırsatları yakalıyor.