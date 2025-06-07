Yeşil finansın yükselişi: Sürdürülebilir bir geleceğe yatırım
Küresel iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik kaygıları, finans sektöründe radikal bir değişimi tetikliyor. Artık sadece ekonomik getiri değil, gezegenimize ve topluma olan pozitif etki de yatırım kararlarında belirleyici rol oynuyor. Bu dönüşümün merkezinde ise hızla büyüyen yeşil finans kavramı yer alıyor. Peki, yeşil finans nedir? İşte detaylar...
Yeşil finans nedir?
Yeşil finans, çevresel fayda sağlayan projelere kaynak aktarılmasını ifade ediyor. Bu, yenilenebilir enerji tesislerinin kurulmasından enerji verimli binaların inşasına, su arıtma sistemlerinden sürdürülebilir tarım uygulamalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
Bankalar, bu alandaki işletmelere özel kredi olanakları sunarken, sermaye piyasaları da yeşil tahviller ve yeşil hisse senetleri gibi araçlarla yatırımcıların çevreci projelere doğrudan katkı sağlamasına olanak tanıyor.
Bu eğilim, finans kurumlarının ve yatırımcıların risk algısında da önemli bir değişime işaret ediyor. İklim değişikliğinin yol açtığı fiziksel riskler (sel, kuraklık vb.) ve geçiş riskleri (karbon vergileri, yeni düzenlemeler vb.) finansal kararların ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu bağlamda, çevresel performansıyla öne çıkan şirketler, hem daha güvenli yatırım limanları olarak görülüyor hem de yeni büyüme fırsatları yakalıyor.
Uluslararası raporlar ne diyor?
Uluslararası raporlara göre, yeşil finansman hacmi dünya genelinde her geçen gün artıyor. Bu büyüme, hükümetlerin çevreci politikaları desteklemesi, düzenleyici kurumların yeşil finansı teşvik etmesi ve yatırımcıların sürdürülebilirlik bilincinin yükselmesiyle ivme kazanıyor.