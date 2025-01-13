YHT bilet fiyatları ne kadar oldu: TCDD güncel bilet fiyatları; İstanbul, Ankara, Konya, Eskişehir..
TCDD tarafından yapılan açıklamada YHT bilet fiyatlarına zam geldiği açıklandı. Peki Yüksek Hızlı Tren fiyatları ne kadar oldu, YHT Ankara,İstanbul, Eskişehir, Konya güncel bilet fiyatları 2025.
Türkiye’de milyonlarca vatandaş, YHT ile şehirler arası yolculuk yapıyor. 81 ilde olmasa da, bazı büyük şehirlere birkaç saat içinde hızlı trenle yolculuk yapabilmek mümkün.
Öyle ki İstanbul, Konya, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Sakarya ve Kocaeli'nde yaşayan vatandaşlar şehirler arasında bu ulaşım aracını kullanıyor.
Ancak 2025’in ilk ayında YHT bilet fiyatlarına zam yapıldığı duyuruldu. Peki güncel YHT fiyatları ne kadar oldu; Ankara, İzmir,Eskişehir, Bilecik, Sakarya, İstanbul ve Konya güncel YHT bilet fiyatları 2025.