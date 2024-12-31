Yılın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Yıllık yüzde 53 arttı: Altın, döviz, borsa...
Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler yatırımcıların tercihlerini etkiledi. Dalgalanmaların yaşandığı yatırım araçlarında en çok kazandıranlar belli oldu.
Türkiye, 2024 yılında ekonomi alanında birçok önemli gelişme yaşadı. Yatırımcılar, yıl boyunca farklı yatırım araçlarına yönelerek, döviz, altın ve Borsa İstanbul’daki hisse senetlerinden faydalandı.
İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırım araçları...
BIST 100'DE YILLIK YÜZDE 31,60 ARTIŞ
2023 yılını 7.470,18 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2024 sonunda 9.830,56 puana yükseldi. Endeksteki yıllık artış 2.360,38 puan ve yüzde 31,60 olarak gerçekleşti.
KÜLÇE ALTININ GRAMINDA YILLIK YÜZDE 51,63 ARTIŞ
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2024'te yüzde 51,63 artış gösterdi. Geçen yılın sonunda 1.962 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2024 yılının son işlem gününde 2 bin 975 liraya çıktı.
TL KARŞISINDA DOLAR YÜZDE 19,63, EURO YÜZDE 12,51 YÜKSELDİ
TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 19,63 olurken, avronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 12,51 yükseliş görüldü.
2023 yılında 29,5550 lira olan ABD doları, 2024 yılında 35,3580 liraya çıktı. Geçen yılın sonunda 32,6660 lira olan avronun satış fiyatı da 2024 yılının son işlem gününde 36,7510 liraya yükseldi.