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  4. Yıllık artışı yüzde 478'e ulaştı: Yatırımcının takibine girdi!

Yıllık artışı yüzde 478'e ulaştı: Yatırımcının takibine girdi!

Zeynep Aktaş, EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldığı yazıda yatırımcıların radarına giren hisseleri ve yıllık artışı yüzde 478'e ulaşan hisseyi açıkladı. İşte o hisseler...

Yıllık artışı yüzde 478'e ulaştı: Yatırımcının takibine girdi! - Sayfa 1

DÜŞÜŞTEKİLER

Beşiktaş Futbol Yat. (#BJKAS): 9 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %51,13 geriledi.

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Yıllık artışı yüzde 478'e ulaştı: Yatırımcının takibine girdi! - Sayfa 2

Birikim Varlık Yön. (#BRKVY): 6 gündür düşüşte. Bir ayda %46,61 geriledi.

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Yıllık artışı yüzde 478'e ulaştı: Yatırımcının takibine girdi! - Sayfa 3

Alarko Holding (#ALARK): 2 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %16,89 geriledi.

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Yıllık artışı yüzde 478'e ulaştı: Yatırımcının takibine girdi! - Sayfa 4

Çimentaş (#CMENT): 2 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %13,75 geriledi.

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