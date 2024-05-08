Yıllık artışı yüzde 478'e ulaştı: Yatırımcının takibine girdi!
Zeynep Aktaş, EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldığı yazıda yatırımcıların radarına giren hisseleri ve yıllık artışı yüzde 478'e ulaşan hisseyi açıkladı. İşte o hisseler...
DÜŞÜŞTEKİLER
Beşiktaş Futbol Yat. (#BJKAS): 9 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %51,13 geriledi.
1 | 11
Birikim Varlık Yön. (#BRKVY): 6 gündür düşüşte. Bir ayda %46,61 geriledi.
2 | 11
Alarko Holding (#ALARK): 2 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %16,89 geriledi.
3 | 11
Çimentaş (#CMENT): 2 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %13,75 geriledi.
4 | 11