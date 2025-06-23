Yıllık izin yerine işverenden para istenebilir mi? Kullanılmayan izin parası nasıl alınabilir?

İş Kanunu'na tabi işçinin yıllık izin süresi, işyerindeki çalışma süresine göre belirlenir. İzin süresi işyerindeki çalışma süresi 1 yıldan 5 yıla kadar olan işçi 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlarda 20 gün, 15 yıl ve daha fazla olanlarda 26 gündür. Madencilerde bu sürelere 4’er gün eklenir. Bundan fazla olabilir ama daha az olamaz. İşyerindeki çalışma süresine bakılmaksızın 18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük işçiler için asgari yıllık izin süresi 20 gündür.