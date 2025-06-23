Yıllık izin yerine işverenden para istenebilir mi? Kullanılmayan izin parası nasıl alınabilir?
Yıllık izne çıkmayan işçi, işverenden izin parasını isteyebilir mi? Kullanılmayan izin parası nasıl alınabilir? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, işçilerin izin haklarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtlarını yazdı. İşte o yazı...
"İş Kanununa göre, işyerinde işe başladığı günden itibaren en az bir yıl çalışmış olan işçiler yıllık ücretli izne hak kazanır.
İş Kanunu'na tabi işçinin yıllık izin süresi, işyerindeki çalışma süresine göre belirlenir. İzin süresi işyerindeki çalışma süresi 1 yıldan 5 yıla kadar olan işçi 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlarda 20 gün, 15 yıl ve daha fazla olanlarda 26 gündür. Madencilerde bu sürelere 4’er gün eklenir. Bundan fazla olabilir ama daha az olamaz. İşyerindeki çalışma süresine bakılmaksızın 18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük işçiler için asgari yıllık izin süresi 20 gündür.
Yıllık izin süresinin ve izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir. Her işçinin yıllık ücretli izne hak kazandığı tarih, izin kayıt defterine yazılır.
İşçilerin istirahat hakkı uzun mücadeleler sonucu elde edildi, uluslararası sözleşmeler ve ulusal yasalarla güvence altına alındı. İş Kanunu'nun 53’üncü maddesine göre yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Bu yasak işçiyi de işvereni de bağlar. İşveren “İzne çıkma sana parasını vereyim” diyemeyeceği gibi işçi de “İzne çıkmayayım, bana parasını ödeyin” diyemez.