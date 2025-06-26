Yıllık izne kıdem ayarı: Kimler ne kadar yıllık izin kullanabilir?
Çalışanların her yıl ücretli izin hakları bulunuyor. Yıllık izin süresini kıdem belirlerken, tarihine ise bilinenin aksine işveren karar veriyor. Peki memurlarda ve gazetecilerde durum nasıl? İşte yıllık izinle ilgili merak edilen soruların yanıtları...
Yaz ayları ile birlikte çalışanlar da izin planları yapmaya başladı. Yıllık ücretli izin yasalara göre belli şartlar altında kullanılabiliyor. Peki yıllık izin nasıl kullanılıyor, izin tarihine kim karar veriyor? İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre yıllık izinle ilgili merak edilen soruların yanıtları...
Kimler kaç gün yıllık izin kullanabilir?
İşçilerin yıllık izin için en az bir yıl çalışmaları gerekiyor. 1-5 yıl arası çalışanlar en az 14, 5-15 yıl arası en az 20, 15 yıl ve daha fazlası için en az 26 gün izne hak kazanıyor. 50 yaş üstü ve 18 yaş altı çalışanların izinleri 20 günden az olamıyor. Yer altında çalışanların yıllık ücretli izin süreleri dörder gün artırılarak uygulanıyor.
Resmi tatiller izinden sayılır mı?
Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.
İzin için gerekli kıdem süresi nasıl hesaplanıyor?
Yıllık izin için gerekli 1 yıl hesaplanırken işyerinde bulunulan tüm zamanlar dikkate alınıyor. Yani deneme süresi de bu 1 yıla dahil ediliyor. Doğum izni gibi yasal izinler de 1 yıllık süre hesabına katılıyor. Kısa çalışma ödeneği süreleri de kıdem süresine ekleniyor.