Yıllık izne kıdem ayarı: Kimler ne kadar yıllık izin kullanabilir?

Kimler kaç gün yıllık izin kullanabilir?

İşçilerin yıllık izin için en az bir yıl çalışmaları gerekiyor. 1-5 yıl arası çalışanlar en az 14, 5-15 yıl arası en az 20, 15 yıl ve daha fazlası için en az 26 gün izne hak kazanıyor. 50 yaş üstü ve 18 yaş altı çalışanların izinleri 20 günden az olamıyor. Yer altında çalışanların yıllık ücretli izin süreleri dörder gün artırılarak uygulanıyor.