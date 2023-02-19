Yoğun geçen haftanın öne çıkan başlıkları Geçtiğimiz haftanın gündem maddeleri arasında ABD'den gelen sürpriz enflasyon verisi, yurt içinde rekor cari işlemler açığı ve Borsa İstanbul'u desteklemek için alınan tedbirler öne çıkıyor. DSÖ'nün deprem yorumu, ünlü yatırım bankalarının Türkiye beklentileri ise haftanın göz batan diğer satır başlıklarıydı.

ABD enflasyonu sürpriz yaptı ABD enflasyonu ocak ayında yüzde 0,5 oranında artış gösterirken; yıllık bazda ise yüzde 6,4 olarak hesaplandı. Gelen veriler ekonomistlerin beklentisi olan yıllık bazda yüzde 6,2'den yüksek gerçekleşti. 1 | 17

Türkiye'de perakende satış hacmi yüzde 21,8 yükseldi Aralık ayında perakende satış hacmi yıllık bazda yüzde 21,8 yükselirken; aylık bazda ise yüzde 4,8 arttı. Aynı dönemde perakende ciro yıllık yüzde 112,4 artış gösterdi. 2 | 17

Türkiye 2022'de 48.8 milyar dolar 'açık' verdi Cari işlemler dengesi, aralık ayında piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Cari açık aralık ayında 5.9 milyar dolar olarak kayıtlara geçerken, 2022 yılında cari açık 48.8 milyar dolarla 9 yılın zirvesinde gerçekleşti. Net hata noksan kalemi de 24.2 milyar dolarla tarihi zirveye ulaştı. 3 | 17