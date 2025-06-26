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  4. Yoksulluk haritası açıklandı: Türkiye’nin sırası beklenenden kötü! Sadece 6 ülke yüzde 20'i aştı

Yoksulluk haritası açıklandı: Türkiye’nin sırası beklenenden kötü! Sadece 6 ülke yüzde 20'i aştı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, ülkelerin yoksulluk riski altında bulunan nüfus oranları açıklandı.

Yoksulluk haritası açıklandı: Türkiye’nin sırası beklenenden kötü! Sadece 6 ülke yüzde 20'i aştı - Sayfa 1

Avrupa Birliği’nin (AB) gelir ve yaşam koşulları istatistiklerine göre, 2024 yılında (2023 yılı gelirlerine dayanarak) AB genelinde nüfusun yüzde 16,2’si yoksulluk riski altında yaşıyor. Bu oran, AB ülkelerinde gelir eşitsizliği ve sosyal koruma politikalarının yetersizliği konularını bir kez daha gündeme taşıdı. Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, bazı ülkelerde yoksulluk riski oranı AB ortalamasının oldukça üzerinde.

İşte ülkelerin yoksulluk riski oranları...

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Yoksulluk haritası açıklandı: Türkiye’nin sırası beklenenden kötü! Sadece 6 ülke yüzde 20'i aştı - Sayfa 2

30 - Çekya
Yoksulluk riski altındaki nüfus oranı: Yüzde 9,5

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Yoksulluk haritası açıklandı: Türkiye’nin sırası beklenenden kötü! Sadece 6 ülke yüzde 20'i aştı - Sayfa 3

29 - Belçika
Yoksulluk riski altındaki nüfus oranı: Yüzde 11,5

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Yoksulluk haritası açıklandı: Türkiye’nin sırası beklenenden kötü! Sadece 6 ülke yüzde 20'i aştı - Sayfa 4

28 - Norveç
Yoksulluk riski altındaki nüfus oranı: Yüzde 11,6

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