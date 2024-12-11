Yolcu sayısı arttı, gelir azaldı... Uçak biletlerine yeni zamlar yolda!
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 2025 yılına dair ekonomik tahminlerini açıkladı. Havacılık sektöründe gelirlerin ve yolcu sayısının artması beklenirken, uçak biletlerine zam ihtimalinin güçlü olduğu belirtiliyor.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 2025 yılına dair ekonomik tahminlerini açıkladı. Havacılık sektöründe gelirlerin ve yolcu sayısının artması beklenirken, uçak biletlerine zam ihtimalinin güçlü olduğu belirtiliyor.
HAVACILIK SEKTÖRÜNDE REKOR GELİR BEKLENTİSİ
IATA’nın raporuna göre, sektörün 2025 yılında toplam gelirlerinin %4,4 artarak 1 trilyon 7 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu artış, havacılık tarihinde yeni bir rekor anlamına geliyor. Havayolu şirketlerinin net karı ise 2024 yılında 31,5 milyar dolarken, bu rakamın 2025’te 36,6 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor.
YOLCU SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ
2025 yılı sonunda, havayolu ile seyahat eden yolcu sayısının ilk kez 5 milyar sınırını aşarak 5,2 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu artış, sektördeki büyümenin en önemli göstergelerinden biri olarak dikkat çekiyor.