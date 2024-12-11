Yolcu sayısı arttı, gelir azaldı... Uçak biletlerine yeni zamlar yolda!

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE REKOR GELİR BEKLENTİSİ



IATA’nın raporuna göre, sektörün 2025 yılında toplam gelirlerinin %4,4 artarak 1 trilyon 7 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu artış, havacılık tarihinde yeni bir rekor anlamına geliyor. Havayolu şirketlerinin net karı ise 2024 yılında 31,5 milyar dolarken, bu rakamın 2025’te 36,6 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor.