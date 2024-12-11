  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Yolcu sayısı arttı, gelir azaldı... Uçak biletlerine yeni zamlar yolda!

Yolcu sayısı arttı, gelir azaldı... Uçak biletlerine yeni zamlar yolda!

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 2025 yılına dair ekonomik tahminlerini açıkladı. Havacılık sektöründe gelirlerin ve yolcu sayısının artması beklenirken, uçak biletlerine zam ihtimalinin güçlü olduğu belirtiliyor.

Yolcu sayısı arttı, gelir azaldı... Uçak biletlerine yeni zamlar yolda! - Sayfa 1

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 2025 yılına dair ekonomik tahminlerini açıkladı. Havacılık sektöründe gelirlerin ve yolcu sayısının artması beklenirken, uçak biletlerine zam ihtimalinin güçlü olduğu belirtiliyor.

1 | 7
Yolcu sayısı arttı, gelir azaldı... Uçak biletlerine yeni zamlar yolda! - Sayfa 2

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE REKOR GELİR BEKLENTİSİ
 
IATA’nın raporuna göre, sektörün 2025 yılında toplam gelirlerinin %4,4 artarak 1 trilyon 7 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu artış, havacılık tarihinde yeni bir rekor anlamına geliyor. Havayolu şirketlerinin net karı ise 2024 yılında 31,5 milyar dolarken, bu rakamın 2025’te 36,6 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor.

2 | 7
Yolcu sayısı arttı, gelir azaldı... Uçak biletlerine yeni zamlar yolda! - Sayfa 3

YOLCU SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ
 
2025 yılı sonunda, havayolu ile seyahat eden yolcu sayısının ilk kez 5 milyar sınırını aşarak 5,2 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu artış, sektördeki büyümenin en önemli göstergelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

3 | 7
Yolcu sayısı arttı, gelir azaldı... Uçak biletlerine yeni zamlar yolda! - Sayfa 4

Havayolu şirketlerinin en büyük gider kalemlerinden biri olan jet yakıtının, toplam işletme maliyetlerine oranının 2024’teki %28,9 seviyesinden 2025’te %26,4’e gerilemesi bekleniyor. Ancak bu düşüşün, bilet fiyatlarına yansıması düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

4 | 7