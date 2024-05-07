Yüksek fiyat artışlarına karşı akıllı menü dönemi

Amaç artan maliyetleri dengelemek

İşletme sahipleri, yaz aylarında domates ve patlıcan gibi ürünler daha ucuzken konserve yapıp stoklayarak kış döneminde kullanmaya başladılar. Bu adım, artan maliyetleri dengelemek ve müşterilere daha uygun fiyatlar sunmak için atıldı.