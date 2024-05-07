Yüksek fiyat artışlarına karşı akıllı menü dönemi
Restoran ve kafelerin yüksek fiyatlarına karşı boykot tartışmaları yaşanırken, işletmeciler artan maliyetlere karşı önlem almaya çalışıyor.
Restoran ve kafe işletmecileri ile sektör temsilcileri, artan maliyetlerle başa çıkmak ve müşterileri memnun etmek için zarar etmeyecek 'akıllı menü' uygulamalarını benimsemeye başladılar. Bu uygulamalar, fiyatlandırmayı dengede tutarken, müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.
Restoranlar artan maliyetlerle başa çıkmak istiyor
Son yıllarda yüksek enflasyon sorunu, dışarıda yeme-içme maliyetlerini katladı. Gıda enflasyonunun yüzde 70'leri aştığı bu dönemde, restoranlar artan maliyetlerle başa çıkmak için menü mühendisliğine yöneldi.
Restoran işletmecileri, mevsime göre fiyatı daha uygun olan sebze ve meyve ürünlerini menülerine eklemeye başladı.
Amaç artan maliyetleri dengelemek
İşletme sahipleri, yaz aylarında domates ve patlıcan gibi ürünler daha ucuzken konserve yapıp stoklayarak kış döneminde kullanmaya başladılar. Bu adım, artan maliyetleri dengelemek ve müşterilere daha uygun fiyatlar sunmak için atıldı.