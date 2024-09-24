Yüksek kıdem tazminatı için 2025 beklenmeli mi?10 yıllık bir çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır?
Kıdem tazminatı çalışan işten ayrıldığında işveren tarafından işçiye ödeniyor. Genellikle çalışan işten çıkarıldığında tazminat hakkı kazansa da bunun bazı istisnaları da var. Bazı durumlarda çalışan rızasıyla bile işten ayrılsa kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor. Peki çalışan kendi rızasıyla ayrıldığı hangi durumda kıdem tazminatı alabilir? İşte detaylar...
Çalışanların işten ayrılma durumlarında en büyük güvencesi olan kıdem tazminatında pek çok detay bilinmiyor. Normal şartlarda işverenin çalışanı işten çıkardığı durumlarda ödendiği bilinen kıdem tazminatında bazı istisnai durumlarda çalışan kendi rızasıyla bile iş akdini feshetse kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor.
Peki kıdem tazminatında tavan ve taban tutar nasıl belirleniyor? Hangi durumlarda çalışan kendi rızasıyla kıdem tazminatı alabiliyor? 10 yıllık bir çalışan tavan tutardan ne kadar kıdem tazminatı ödemesi alabiliyor? Kişiler yüksek ödeme almak için 2025’i beklemeli mi?
KIDEM TAZMİNATI NASIL BELİRLENİYOR?
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:
“Kıdem tazminatı iş hayatında çalışanların haklarını korumak adına ödenen bir tazminattır. Bu tazminat kişinin iş yerinde çalıştığı süreye bağlı olarak en düşük ve en yüksek ücretlerden kendisine ödenen bir hak ediştir. Normal şartlarda iş kanununa tabi olan kişiler tazminat alabiliyor. Kıdem tazminatı kişinin 1 yıl bir işte çalışmasıyla birlikte hak edilen tutardır.
‘KIDEM TAZMİNATI GİYDİRİLMİŞ BRÜT ÜCRET ÜZERİNDEN ALINIR’
Kıdem tazminatı kişinin giydirilmiş brüt ücreti üzerinden alınır. Burada giydirilmiş brüt ücret şudur: Kişinin aylık olarak almış olduğu eline geçen maaşla birlikte kendisine rutin bir şekilde ya da düzenli olmasa da 2-3 ayda bir verilen giyim yardımları, yakacak yardımı vb. nakdi veya madden verilen tüm bedeller kişilerin giydirilmiş ücretine dahil olunması gerekiyor. Yol ücreti ve yemek ücretinin giydirilmiş ücrete dahil edilmesi gerekiyor. Eğer bu ödemeler çalışanın bordrosunda kayıtlıysa hak edilmiş olur.