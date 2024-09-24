Yüksek kıdem tazminatı için 2025 beklenmeli mi?10 yıllık bir çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır?

‘KIDEM TAZMİNATI GİYDİRİLMİŞ BRÜT ÜCRET ÜZERİNDEN ALINIR’

Kıdem tazminatı kişinin giydirilmiş brüt ücreti üzerinden alınır. Burada giydirilmiş brüt ücret şudur: Kişinin aylık olarak almış olduğu eline geçen maaşla birlikte kendisine rutin bir şekilde ya da düzenli olmasa da 2-3 ayda bir verilen giyim yardımları, yakacak yardımı vb. nakdi veya madden verilen tüm bedeller kişilerin giydirilmiş ücretine dahil olunması gerekiyor. Yol ücreti ve yemek ücretinin giydirilmiş ücrete dahil edilmesi gerekiyor. Eğer bu ödemeler çalışanın bordrosunda kayıtlıysa hak edilmiş olur.