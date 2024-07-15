Yükseliş sürecek mi? Altın fiyatları yeni rekor denemesine hazırlanıyor
Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri karşılaması ile piyasada artan faiz indirimi beklentisi altına yaradı. Gram altın serbest piyasada tarihi zirvesinde işlem görmeye devam ediyor.
Altın fiyatları volatil seyretmeye devam ediyor. ABD'de enflasyonun aylık bazda yüzde -0.1, yıllık bazda da yüzde 3 açıklanması Fed'den faiz indirimi beklentilerini artırdı.
Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine adım adım yaklaşılırken Eylül aylarında Fed'in faiz indirimi yapması bekleniyor.
Fed'in faiz indirimi yapmasıyla birlikte sıcak paranın başka yatırım alanlarına kayacağı tahmin ediliyor. Bunların içinde altın yatırımı da bulunuyor.
Ons altın güne 2411 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2405 dolar, en yüksek de 2415 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2412 dolardan işlem görüyor.