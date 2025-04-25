Yumurta fiyatları düşüşe geçti! Alternatif üretim adı altında satışlarda makas aralığı arttı

Yumurta kilogramla mı satılacak?

Sektörde tüketiciye kilogramla satışın zaman zaman konuşulduğunu vurgulayan Afyon, "Kilogram ile satış Avrupa ülkelerinde var. Bununla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ile çalışmalarımız var. Kilogramla satışta küçük ve büyük yumurtalar aynı ambalaja girer, bu da sorun oluşturabilir. Şu anda kilogram ile satış Türkiye'de pek mümkün görünmüyor. Belki boyutuna göre ayrılıp kilogram fiyatları oluşturulabilir" diye konuştu.