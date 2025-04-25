Yumurta fiyatları düşüşe geçti! Alternatif üretim adı altında satışlarda makas aralığı arttı
Yumurta fiyatları "mayıs çukuru" yaklaşınca düşüşe geçti. Yumurta Üreticiler Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yumurta fiyatlarının düşüşe geçtiğini belirterek, "Large yumurtalar üreticiden 3,5 liradan çıkıyor ve marketlerde 5,5-6 liraya rahatlıkla bulunabiliyor" dedi.
Fiyat artışları ve ihracat kısıtlamalarıyla gündem 'Yumurta'
İstanbul Ticaret Borsası tarafından düzenlenen "Borsa Meydanında Sektörler Konuşuyor"un bu ayki konusu, son dönemlerdeki fiyat artışları ve ihracat kısıtlamalarıyla gündemde olan "Yumurta" oldu.
"Alternatif ürün yalanıyla yumurtalar fahiş fiyatlara satılıyor"
Yumurta Üreticiler Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, online gerçekleştirilen toplantıda, yumurta fiyatlarının özellikle ramazan ayının son günlerinde yaşanan hareketlilikte arttığını belirterek, çiftlik yumurtası dışında kalan, "alternatif üretim metotları" adı altında üretildiği belirtilenlerin fahiş fiyatlara satıldığını aktardı.
"Fırsatçılar tüketiciyi aldatıyor"
Bazı fırsatçıların değişik isimlerle yumurtaları çiftlik üretilenlerin çok üzerinde sattığına dikkati çeken Afyon, "Fahiş fiyat burada ortaya çıkıyor ve tüketici aldanıyor. Kişi aldığı ürünün gezen ve organik tavuk yumurtası alıyorsa sertifikasını mutlaka sorgulasın" dedi.
Yumurta kilogramla mı satılacak?
Sektörde tüketiciye kilogramla satışın zaman zaman konuşulduğunu vurgulayan Afyon, "Kilogram ile satış Avrupa ülkelerinde var. Bununla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ile çalışmalarımız var. Kilogramla satışta küçük ve büyük yumurtalar aynı ambalaja girer, bu da sorun oluşturabilir. Şu anda kilogram ile satış Türkiye'de pek mümkün görünmüyor. Belki boyutuna göre ayrılıp kilogram fiyatları oluşturulabilir" diye konuştu.