Yumurta fiyatları neden bu kadar yükseldi? Yumurta fiyatlarını etkileyen faktörler!
Son aylarda Türkiye'de mutfakların temel besin maddelerinden biri olan yumurta fiyatlarındaki hızlı yükseliş dikkat çekiyor. Sadece 4 ay gibi kısa bir sürede yumurta fiyatları % 70 oranında artarak vatandaşların bütçesini zorlamaya başladı. Peki, yumurta fiyatları neden bu kadar arttı? Yumurta fiyatlarını etkileyen faktörler nelerdir? Detaylar haberimizde…
1-) YEM FİYATLARINDAKİ FAHİŞ ARTIŞ
Yumurta üretiminde en önemli maliyet kalemlerinden biri olan yem fiyatları, son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanma ve enflasyon etkisiyle ciddi şekilde arttı. Mısır, soya gibi temel yem hammaddelerindeki fiyat artışı, doğrudan yumurta üretim maliyetlerine yansıyor.
2-) ÜRETİM MALİYETLERİNDEKİ GENEL YÜKSELİŞ
Sadece yem değil, elektrik, su, işçilik gibi diğer üretim maliyetleri de yükseliyor. Bu durum, yumurta üreticilerinin maliyetlerini artırarak fiyatlara yansımasına neden oluyor.
3-) İHRACAT TALEBİ VE İÇ PİYASAYA ETKİSİ
Yumurta ihracatındaki artış, iç piyasada arzı azaltarak fiyatları yukarı çekebiliyor. Özellikle bazı dönemlerde artan ihracat talebi, iç piyasada fiyat dengesini etkileyebiliyor.