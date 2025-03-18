Yumurta fiyatları neden bu kadar yükseldi? Yumurta fiyatlarını etkileyen faktörler!

2-) ÜRETİM MALİYETLERİNDEKİ GENEL YÜKSELİŞ

Sadece yem değil, elektrik, su, işçilik gibi diğer üretim maliyetleri de yükseliyor. Bu durum, yumurta üreticilerinin maliyetlerini artırarak fiyatlara yansımasına neden oluyor.