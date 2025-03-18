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Yumurta fiyatları neden bu kadar yükseldi? Yumurta fiyatlarını etkileyen faktörler!

Son aylarda Türkiye'de mutfakların temel besin maddelerinden biri olan yumurta fiyatlarındaki hızlı yükseliş dikkat çekiyor. Sadece 4 ay gibi kısa bir sürede yumurta fiyatları % 70 oranında artarak vatandaşların bütçesini zorlamaya başladı. Peki, yumurta fiyatları neden bu kadar arttı? Yumurta fiyatlarını etkileyen faktörler nelerdir? Detaylar haberimizde…

Yumurta fiyatları neden bu kadar yükseldi? Yumurta fiyatlarını etkileyen faktörler! - Sayfa 1

1-) YEM FİYATLARINDAKİ FAHİŞ ARTIŞ

Yumurta üretiminde en önemli maliyet kalemlerinden biri olan yem fiyatları, son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanma ve enflasyon etkisiyle ciddi şekilde arttı. Mısır, soya gibi temel yem hammaddelerindeki fiyat artışı, doğrudan yumurta üretim maliyetlerine yansıyor.

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Yumurta fiyatları neden bu kadar yükseldi? Yumurta fiyatlarını etkileyen faktörler! - Sayfa 2

2-)  ÜRETİM MALİYETLERİNDEKİ GENEL YÜKSELİŞ

Sadece yem değil, elektrik, su, işçilik gibi diğer üretim maliyetleri de yükseliyor. Bu durum, yumurta üreticilerinin maliyetlerini artırarak fiyatlara yansımasına neden oluyor.

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Yumurta fiyatları neden bu kadar yükseldi? Yumurta fiyatlarını etkileyen faktörler! - Sayfa 3

3-)  İHRACAT TALEBİ VE İÇ PİYASAYA ETKİSİ

Yumurta ihracatındaki artış, iç piyasada arzı azaltarak fiyatları yukarı çekebiliyor. Özellikle bazı dönemlerde artan ihracat talebi, iç piyasada fiyat dengesini etkileyebiliyor.

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Yumurta fiyatları neden bu kadar yükseldi? Yumurta fiyatlarını etkileyen faktörler! - Sayfa 4

4-) ENFLASYON VE DÖVİZ KURU ETKİSİ

Türkiye'deki genel enflasyonist ortam ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, tüm ürünlerde olduğu gibi yumurta fiyatlarını da olumsuz etkiliyor. Döviz kurundaki artış, ithal girdi maliyetlerini yükselterek fiyatlara yansıyor.

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