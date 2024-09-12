Yunan adalarına seyahate yeni vergi mi gelecek? Turizmciler açıkladı...

Kapıda vize uygulamasıyla bu yaz Yunan adalarına ciddi bir talep oluştu. Kuzey Ege Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten 31 Ağustos’a kadar Türkiye’den Yunan adalarına 254 bin 213’ü Türk olmak üzere toplam 372 bin 495 turist gitti. Türklerden 92 bin 18’i Midilli, 89 bin 456’sı Sakız ve 72 bin 739’u Sisam’ı ziyaret etti.