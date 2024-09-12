Yunan adalarına seyahate yeni vergi mi gelecek? Turizmciler açıkladı...
31 Ağustos’a kadar Türkiye’den Yunan adalarına 254 bin 213 kişi gitti. Ancak Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, turistlere yeni vergiler getirileceğini söylemiş; bu da Yunanistan’da tatilin daha pahalı hale gelmesine yol açacağı için endişe yaratmıştı. Miçotakis’in konuşmalarını yorumlayan turizmcilere göre ise getirilmesi düşünülen vergiler Türklerin gittiği adaları kapsamayacak...
Kapıda vize uygulamasıyla bu yaz Yunan adalarına ciddi bir talep oluştu. Kuzey Ege Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten 31 Ağustos’a kadar Türkiye’den Yunan adalarına 254 bin 213’ü Türk olmak üzere toplam 372 bin 495 turist gitti. Türklerden 92 bin 18’i Midilli, 89 bin 456’sı Sakız ve 72 bin 739’u Sisam’ı ziyaret etti.
Konuya ilişkin konuşan turizmciler, sezon boyunca Türklerin talebinin yüksek olduğunu ve Yunan tarafının çok ciddi gelir elde ettiğini belirtti. Turizmciler, yoğun talepten dolayı Kapıda Vize uygulamasının 2025’te de devam edeceğini öngörüyor.
5 adayı kapsamaz
Ancak, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Yunan limanlarına gelen tüm yolculardan vergi alınacağını belirtmiş; bu da iç pazardaki fiyatlaın geldiği seviyeden dolayı rotayı Yunan adalarına kıran Türkleri endişelendirmişti. Konuştuğumuz turizmciler, Miçotakis’in konuşmasında bahsettiği adaların, Türklerin çoğunlukla gittiği adaları kapsamayacağını; dolayısıyla endişe edecek bir durumun da olmadığı kanaatinde.
TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ceylan, Yunanistan’ın turistlere getirmesi beklenen vergilerin, Türkiye’ye kıyısı olan ilk 5 adayı kapsamayacağını düşündüklerini ifade etti. Ceylan, “Popüler turizm adalarından Santorini ve Mykonos’a ayrı bir verginin getirileceği belirtildi ancak diğer ada isimleri belirtilmedi. Avrupa’nın birçok noktasında ilave vergiler uygulanabiliyor. Biz, Türkiye’nin gittiği adalara bu vergilerin geleceğini düşünmüyoruz” diye konuştu.