Yunanistan’a gitmek pahalandı! Kapıda vize tarifesine yüzde 42 zam geldi
Türk vatandaşlarının gözdesi Yunan adalarına kapıda vize ücreti zamlandı. Tarifeye yüzde 42 zam yapıldı. Geçen yıl 60 euro olan ücret, 85 euroya çıktı.
Türkiye ile Yunanistan arasında geçtiğimiz yıl başlatılan kapıda vize uygulaması, büyük ilgi görmesinin ardından 2025 yılında da devam ettirildi.
12 Yunan adası ziyaret edilebiliyor
Türk vatandaşlarının belirli Yunan adalarına kolay ve hızlı bir şekilde seyahat etmelerini sağlayan sistem, bu yıl genişletilerek 12 adayı kapsayacak şekilde güncellenmişti.
Kapıda vize tarifesine zam yapıldı
Ancak geçen yıl uygulanan tarifeye zam yapıldı. 2024'te 60 euro olan vize ücreti bu yıl yüzde 42’lik artışla 85 euroya yükseltildi.