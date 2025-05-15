  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Yunanistan’a gitmek pahalandı! Kapıda vize tarifesine yüzde 42 zam geldi

Yunanistan’a gitmek pahalandı! Kapıda vize tarifesine yüzde 42 zam geldi

Türk vatandaşlarının gözdesi Yunan adalarına kapıda vize ücreti zamlandı. Tarifeye yüzde 42 zam yapıldı. Geçen yıl 60 euro olan ücret, 85 euroya çıktı.

Yunanistan’a gitmek pahalandı! Kapıda vize tarifesine yüzde 42 zam geldi - Sayfa 1

Türkiye ile Yunanistan arasında geçtiğimiz yıl başlatılan kapıda vize uygulaması, büyük ilgi görmesinin ardından 2025 yılında da devam ettirildi.

1 | 8
Yunanistan’a gitmek pahalandı! Kapıda vize tarifesine yüzde 42 zam geldi - Sayfa 2

12 Yunan adası ziyaret edilebiliyor

Türk vatandaşlarının belirli Yunan adalarına kolay ve hızlı bir şekilde seyahat etmelerini sağlayan sistem, bu yıl genişletilerek 12 adayı kapsayacak şekilde güncellenmişti.

2 | 8
Yunanistan’a gitmek pahalandı! Kapıda vize tarifesine yüzde 42 zam geldi - Sayfa 3

Kapıda vize tarifesine zam yapıldı

Ancak geçen yıl uygulanan tarifeye zam yapıldı. 2024'te 60 euro olan vize ücreti bu yıl yüzde 42’lik artışla 85 euroya yükseltildi.

3 | 8
Yunanistan’a gitmek pahalandı! Kapıda vize tarifesine yüzde 42 zam geldi - Sayfa 4

18 yaş altı için vize ücreti farklı

18 yaş altındaki çocuklar için kapıda vize ücreti 20 euro olarak belirlendi.

4 | 8