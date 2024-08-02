Yurt dışı çıkış harcı zammı Resmi Gazete'de: Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Ne zaman başlıyor?

ZAMLI DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girecek. Yani yurt dışına çıkanlar, 12 Ağutos 2024 Pazartesi günü itibariyle yurt dışı çıkış harcını 500 lira olarak ödeyecek. Bu tarihten önce yurt dışına çıkanlar, harcı 150 lira olarak ödeyecek.