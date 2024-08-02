Yurt dışı çıkış harcı zammı Resmi Gazete'de: Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Ne zaman başlıyor?
Yurt dışı çıkış harcının yükseltilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girecek. Buna göre, yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos Pazartesi itibariyle 500 lira olacak. Daha önce yurt dışına çıkanlar 150 lira harç ödeyecek.
Yurt dışı çıkış harcının 500 liraya çıkarılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 2022’den bu yana 150 lira olarak uygulanan yurt dışı çıkış harcı, yüzde 233 zamla 500 liraya yükseltildi.
ZAMLI DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girecek. Yani yurt dışına çıkanlar, 12 Ağutos 2024 Pazartesi günü itibariyle yurt dışı çıkış harcını 500 lira olarak ödeyecek. Bu tarihten önce yurt dışına çıkanlar, harcı 150 lira olarak ödeyecek.
ÖDEME NASIL YAPILIYOR?
Yurt dışı çıkış harcı Gelir İdaresi Dairesi Başkanlığı'nın internet sitesinden ve bankaların sistemlerinden ödenebiliyor.