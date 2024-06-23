Yurt dışı çıkış harcında AK Parti'nin istediği rakam ortaya çıktı
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022’den bu yana 150 lira olarak uygulanan yurt dışı çıkış harcının 3 bin liraya yükseltilmesini teklif etti. Hükûmet kaynakları, kamuoyunun tepkisini dikkate alarak GİB’in önerisine itiraz etti. AK Parti yönetimi, harcın en fazla 1.000-1.500 lira olmasını teklif etti...
Yurt dışı çıkış harcı, önümüzdeki hafta Meclis’e sunulması beklenen vergi paketinin en çok tartışılan konusu oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlıkları yürütülen ve AK Parti’nin önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığına sunmayı planladığı yeni vergi paketinde 2022 yılından beri uygulanan 150 liralık yurt dışı çıkış harcının 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik tartışma yaşanıyor.
AK Parti kurmayları ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin katıldığı vergi paketi ile ilgili toplantılarda, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yurt dışı çıkış harcının 3 bin lira olmasını önermişti. Ancak bu rakam kamuoyunda büyük tepkiye sebep olunca, AK Parti konuyu yeniden değerlendirmeye aldı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, GİB’in önerisine itiraz eden AK Parti yönetiminin, harcın en fazla 1.000 veya 1.500 lira olmasını istediği belirtildi. Rakam konusunda son karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak değerlendirmeden sonra verilecek.