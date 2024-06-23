Yurt dışı çıkış harcında AK Parti'nin istediği rakam ortaya çıktı

AK Parti kurmayları ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin katıldığı vergi paketi ile ilgili toplantılarda, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yurt dışı çıkış harcının 3 bin lira olmasını önermişti. Ancak bu rakam kamuoyunda büyük tepkiye sebep olunca, AK Parti konuyu yeniden değerlendirmeye aldı.