Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: Nasıl ödenecek? Ücreti ne kadar olacak?
Yurt dışı çıkış harcının harç pulu alınarak ödenmesi uygulaması 1 Ocak 2025'te bitiyor. Peki ödemeler nasıl yapılacak? 2025'te yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak?
Gelir İdaresi Başkanlığı, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yurt dışı çıkış harcının harç pulu alınarak ödenmesi uygulamasının sona ereceğini ifade etti.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, yurt dışı çıkış harç ödemelerinde 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren değişikliğe gidileceği belirtildi.
Başkanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
''1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yurt dışına çıkış harcının, harç pulu alınarak ödenmesi uygulaması sona eriyor. Yurt dışına çıkış harcını dijital.gib.gov.tr adresindeki Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil uygulamasından, yetkili bankaların online kanallarından, PTT, havalimanı ve çıkış kapılarındaki kiokslardan ve vergi dairelerinden ödeyebilirsiniz.''