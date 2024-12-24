Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: Nasıl ödenecek? Ücreti ne kadar olacak?

Başkanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

''1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yurt dışına çıkış harcının, harç pulu alınarak ödenmesi uygulaması sona eriyor. Yurt dışına çıkış harcını dijital.gib.gov.tr adresindeki Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil uygulamasından, yetkili bankaların online kanallarından, PTT, havalimanı ve çıkış kapılarındaki kiokslardan ve vergi dairelerinden ödeyebilirsiniz.''