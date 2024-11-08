Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem: 2025 yurt dışı harcı ne kadar olacak? İşte o rakam...
Yurt dışına çıkış harcı geçtiğimiz günlerde 150 liradan 500 liraya yükseltildi. Yurt dışı harcı bedeli ocak ayında yeniden değerlendirme oranında yeniden zamlanacak. Peki 2025 yılında yurt dışına çıkış harcı tutarı ne kadar olacak? Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, yurt dışı harcı ne kadar artabilir, harçtan kimler muaf, zam öncesi harç ödeseniz kaç gün geçerli? sorularına yanıt verdi.
Yurt dışı çıkış harcı konusu geçtiğimiz yaz aylarında çok konuşulmuştu. Özellikle yurt dışı çıkış harcı tutarının yükseltilmesi konusunda sızan bilgiler kamuoyunda ciddi tartışmalara ve tepkilere neden olmuştu. Gelen tepkiler üzerine 2024 yılında uygulanacak harç tutarı 150 TL’den 500 TL’ye yükseltilmişti.
Ancak yurt dışı çıkış harçları her yıl bir önceki yılın yeniden değerleme oranında otomatik olarak artıyor.
EKONOMİ Gazetesi yazarı Abdullah Tolu, "yurt dışı harcı ne kadar artabilir, yurt dışı çıkış harcından kimler muaf, zam öncesi harç ödeseniz kaç gün geçerli?" gibi sorulara yanıt verdi. İşte yurt dışı çıkış harcında merak edilenler...