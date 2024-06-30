Yurt dışı çıkış harcında yeni gelişme: Zam erteleniyor mu?

İtiraz edenler var

AK Parti’nin Meclis kapanmadan kanunlaştırmayı planladığı yeni vergi paketinde en çok tartışma konusu olan yurt dışı çıkış harcının artırılması ile ilgili olarak farklı alternatifler gündeme geldi. Parti içinde harcın artırılmasına itiraz edenler oldu.