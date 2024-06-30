Yurt dışı çıkış harcında yeni gelişme: Zam erteleniyor mu?
Meclis kapanmadan yasalaşması beklenen vergi paketinde yurt dışı çıkış harcının artırılmasıyla ilgili çalışmaya tepkiler artınca yeni alternatifler masaya yatırıldı.
Yurt dışı çıkış harcının artırılmasına yönelik kamuoyunda yapılan tartışmalar sürerken, AK Parti içinde de bu düzenlemeye itirazlar geliyor.
İtiraz edenler var
AK Parti’nin Meclis kapanmadan kanunlaştırmayı planladığı yeni vergi paketinde en çok tartışma konusu olan yurt dışı çıkış harcının artırılması ile ilgili olarak farklı alternatifler gündeme geldi. Parti içinde harcın artırılmasına itiraz edenler oldu.
Bazı kesimler muaf tutulacak
Grup yönetimi ve ilgili bakanlıkların katıldığı toplantılarda konu yeniden masaya yatırıldı.
Yurt dışı harç miktarının artırılması durumunda özellikle öğrenciler, hac ibadeti için yurtdışına çıkanlar ve sınır ticareti yapanların muaf tutulması önerildi. Artırmayla ilgili düzenlemenin şimdilik ertelenmesi de gündeme geldi.