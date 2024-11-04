Yurt dışı planı yapanlar dikkat! 2025 pasaport harcında büyük artış: İşte yeni harç fiyatları
Her yıl Ekim ayı enflasyon verileriyle belirlenen ve vergi, harç, cezalar gibi birçok kalemde zam oranını şekillendiren Yeniden Değerleme Oranı (YDO) açıklandı. Bu oranla birlikte, pasaport almak isteyenlerin maliyetleri de artıyor. 2025'te pasaport harç ücretleri ne kadar olacak? Yeni yılda yurt dışı seyahati planlayanlar için önemli detaylar!
12 aylık ortalamalara göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), eylül ayı itibarıyla 44,81 olarak açıklamıştı. Ekim ayı enflasyon verileri sonrası pasaport harçlarına gelen zam oranı belli oldu.
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Cumhurbaşkanının vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar indirme veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisi var.
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Cumhurbaşkanı'nın yetkisini kullanmaması halinde oluşacak olan yüzde 43,93 zam pasaportlara şu şekilde yansıyacak:
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