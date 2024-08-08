Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat:Limit düşürüldü, vergi artırıldı! Ürün ne kadar pahalanacak?
Yurt dışı e-ticaret siteleri üzerinden yapılan alışverişlere bazı düzenlemeler getirildi. Buna göre gümrüksüz alışveriş yapma sınırı 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürüldü. Söz konusu limitler dahilinde satın alınan ürünlerin vergileri artırıldı. Peki yurt dışından satın alınan bir ürün yeni düzenleme ile birlikte ne kadar pahalandı?
Fiyatların daha uygun olması veya yurt içinde aynı ürünün bulunamamasından dolayı vatandaşlar son dönemde yurt dışı e-ticaret sitelerinden alışveriş yapıyordu. Özellikle TEMU, Shein gibi son dönemde rağbet gören sitelerle ilgili alışveriş limitleri düşürüldü. Vergi oranları artırıldı. Peki düzenlemede detaylar neler? Yurt dışından getirilen ürün fiyatı yeni vergilerle birlikte ne kadar artacak?
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:
“Yurt dışından hızlı kargo ile yapılan alışverişlere yeni düzenlemeler geldi. Daha öncesinde 150 Euro'ya kadar satın alınan ürün AB ülkesinden alınıyorsa yüzde 18’lik, AB dışındaki ülkelerden alınıyorsa yüzde 30’luk vergiye tabiydi. Şimdi 150 Euro olan sınır 30 Euro'ya düşürüldü. Yani 30 Euro'ya kadar alacağınız ürünü eğer AB’den alıyorsanız yüzde 30 vergi var. Diğer ülkelerden alıyorsanız yüzde 60 vergi var.
‘LÜKS TÜKETİME KONU ÜRÜNLERE İLAVE VERGİ’
Buna ilave olarak 30 Euro'luk bir ürünü AB ülkesinden aldınız, yüzde 30 vergisi var. Eğer bu ürün lüks tüketime konuysa, süs eşyaları, manikür-pedikür malzemeleri, küçük ev aletleri, mutfak eşyaları, klima, cep telefonu, ses kayıt cihazları, ısıtıcı, beyaz eşya, elektrikli araç pilleri, mikrofon, hoparlör gibi cihazlarsa buna yüzde 20 ilave maktu vergi eklenecek.
ÜRÜNLER NE KADAR PAHALANACAK?
Diyelim ki siz 30 Euro'ya kadar bir hoparlör alıyorsunuz, AB ülkesi olduğu için yüzde 30 ek vergisi çıkıyor. Buna yüzde 20 ek vergi geliyor. Yani 30 Euro'luk bir ürün ek vergilerle beraber 45 Euro'ya geliyor.