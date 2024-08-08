Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat:Limit düşürüldü, vergi artırıldı! Ürün ne kadar pahalanacak?

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:

“Yurt dışından hızlı kargo ile yapılan alışverişlere yeni düzenlemeler geldi. Daha öncesinde 150 Euro'ya kadar satın alınan ürün AB ülkesinden alınıyorsa yüzde 18’lik, AB dışındaki ülkelerden alınıyorsa yüzde 30’luk vergiye tabiydi. Şimdi 150 Euro olan sınır 30 Euro'ya düşürüldü. Yani 30 Euro'ya kadar alacağınız ürünü eğer AB’den alıyorsanız yüzde 30 vergi var. Diğer ülkelerden alıyorsanız yüzde 60 vergi var.