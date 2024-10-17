Yurt dışından getirilen cep telefonlarının İMEİ kayıt ücreti 2025'te ne kadar olacak? İşte o rakam

Yurt dışı seyahatlerinde bireysel olarak telefon getirmek isteyenlerin de satın aldıkları telefonu kullanabilmeleri 31 bin 692 TL'ye IMEI kaydını yaptırması gerekirken, bu fiyatın 2025 yılının başı itibariyle 45 bin 953 TL'ye yükselmesi bekleniyor.