Yurt dışından getirilen cep telefonlarının İMEİ kayıt ücreti 2025'te ne kadar olacak? İşte o rakam
2025'te yurt dışından getirilen cep telefonlarının İMEİ kayıt ücreti ne kadar olacak? İMEİ kayıt ücreti için muhtemel rakam belli oldu.
Eskişehir'de telefonculuk yapan Yiğit Aytekin, yurt dışından getirilen telefonlar için yapılan İMEİ kayıt ücretlerinin 31 bin 692 TL'den 45 bin 953 TL'ye yükselmesini beklediklerini açıkladı.
Toplam 15 rakamdan oluşan İMEİ (International Mobile Equipment Identity - Uluslararası Mobil Cihaz Kodu) cep telefonlarının güvenliğini sağlamak için her bir cihaz için ayrı olarak üretiliyor.
Yurt dışı seyahatlerinde bireysel olarak telefon getirmek isteyenlerin de satın aldıkları telefonu kullanabilmeleri 31 bin 692 TL'ye IMEI kaydını yaptırması gerekirken, bu fiyatın 2025 yılının başı itibariyle 45 bin 953 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yiğit Aytekin, kendilerinin bu yönde alınacak bir kararı olumlu karşılayacaklarını söyledi.