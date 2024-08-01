En çok kayıt yapılan cep telefonu markaları

Söz konusu dönemde 3G abone sayısı 4 milyon 967 bin 65'e düşerken 4,5G abone sayısı 85 milyon 629 bin 126 oldu. 3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 74 milyon 393 bin 896 olarak kayıtlara geçti. Bu yılın birinci çeyreğinde toplam mobil internet kullanım miktarı ise 3 milyon 853 bin 21 TByte olduğu görüldü.