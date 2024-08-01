En çok kayıt yapılan cep telefonu markaları
Bu yılın ilk çeyreğinde 3,1 milyon mobil cihaz yolcu beraberinde getirildi. IMEI kaydı yapılan mobil cihazlardan Samsung ilk sırada yer alırken, bu markayı Apple, Redmi, Tecno, Reeder, Infinix, Realme ve TCL izliyor.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Mobil Cihaz Kayıt Sistemine, bu yılın birinci çeyreğinde ithalat ve imalat yoluyla 3,1 milyon mobil cihazın kaydı yapıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı BTK 2024 Yılı Birinci Çeyrek Pazar Verileri Raporu'ndan elde edilen bilgilere göre, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren 455 işletmeciye 834 yetkilendirme verildi.
Bu yılın mart ayı sonu itibarıyla Türkiye'de yaklaşık yüzde 108,8 yaygınlık oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil, toplam 92 milyon 900 bin 137 mobil abone bulunuyor. Makineler arası iletişim (M2M) ve 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil yaygınlık oranı yüzde 113 olarak gerçekleşti.
Söz konusu dönemde 3G abone sayısı 4 milyon 967 bin 65'e düşerken 4,5G abone sayısı 85 milyon 629 bin 126 oldu. 3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 74 milyon 393 bin 896 olarak kayıtlara geçti. Bu yılın birinci çeyreğinde toplam mobil internet kullanım miktarı ise 3 milyon 853 bin 21 TByte olduğu görüldü.