Yurtdışından online alışverişte limit düşürüldü, vergi arttı: Zam öncesi alışveriş 2 katına çıktı
Yurtdışından sipariş edilen ürünlere gelen vergi zammı öncesi yılın ilk 6 ayında yerli kartlarla yurtdışından yapılan online alışveriş işlemleri yaklaşık iki katına çıktı.E-ticarete getirilen yeni vergi düzenlemesi sonrası fiyat avantajının ortadan kalkacağını belirten uzmanlar, yurtdışı alışverişlerinde belirgin bir yavaşlama bekliyor.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri, yurtdışından sipariş edilen ürünlere gelen vergi zammı öncesi bu alışverişlerin ulaştığı büyüklüğü gösterdi. Buna göre, 2023’ün ilk yarısında 48.2 milyar TL olan yerli kartlar ile yurtdışından yapılan online alışveriş işlemleri, 2024’ün ilk yarısında 94 milyar lirayı aştı.
Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre geçen yıl yurtiçinde kullanılan kartlarla yurtdışından yapılan online alışverişlerin yüzde 81.7’si, bu yılın sadece ilk altı ayında gerçekleşmiş oldu.
Bu harcamaların sektörel dağılımına bakıldığında ise, en yüksek artışlardan birinin tekstil ve aksesuar ile elektronik ürün grubunda yaşandığı görüldü. Yurtdışından online yapılan tekstil ve aksesuar alışverişleri geçen yılın ilk yarısında 1.1 milyar TL iken bu yılın ilk yarısında 2.5 milyar lirayı aştı. Aynı dönemde elektronik eşya alışverişleri ise 2.4 milyar liradan 3.6 milyar liraya yükseldi.
YAVAŞLAMA BEKLENTİSİ
Yurtiçindeki yüksek fiyatlar yurtdışından alışverişi daha avantajlı hale getirince, geçmiş aylarda da yurt dışından verilen siparişlerde patlama yaşanmıştı. Bu yılın haziran verilerinin açıklanıp, yılın ilk 6 ayına ilişkin rakamların netleşmesiyle, bu alışverişlerin vergi zammı öncesindeki ulaştığı büyüklük ortaya çıkmış oldu.