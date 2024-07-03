'Yüzde 0' zam tehlikesi gerçek oldu! Aziz Çelik hesapladı: Milyonlarca emekli zam alamayacak
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24.73 zoranında am alacak. Bu zam kök aylıklara uygulanacak. Ekonomist Prof. Dr. Aziz Çelik'in hesaplamasına göre, kök aylığı 8 bin liranın altında olan işçi ve Bağ-Kur emeklisi milyonlarca emekli yüzde 0 zam alacak.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileri, memur ve emeklilerin alacağı zammı belirledi.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon aylık bazda yüzde 1.64 arttı. Böylece 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 oldu.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyonu oranında yani yüzde 24.73 oranında zam alacak. Bu zam oranı kök maaşlara uygulanacak.
Resmi enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından milyonlarca emekli zam alamayacak.