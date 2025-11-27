Yüzde 19,3'lük beklenti Ocak maaşlarını ortaya çıkardı! İşte tahmini 2026 Ocak memur maaşları

Gelecek enflasyon projeksiyonları, Ocak 2026 memur maaşları için merakla beklenen tabloyu netleştirmeye başladı. Uzmanların öngördüğü yüzde 19,3’lük zam beklentisi, pek çok kalemde yeni hesaplamaları da beraberinde getirdi. Eğer bu artış gerçekleşirse, memurların Ocak ayında alacağı maaşlar güncellenmiş rakamlarla yeniden şekillenecek.