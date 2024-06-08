Yüzde 25 kira sınırı kalktığında ev sahipleri kafalarına göre yüzde 100 zam yapabilir mi?
Konutlarda yüzde 25 kira sınırının uzatılmayacak olması kiracıları düşündürürken avukat Ali Onar, kiracıların paniğe kapılmaması gerektiğini, ev sahiplerinin kafalarına göre artış yapamayacağını söyledi. Avukat Onar, eskisi gibi yıllık enflasyon ortalamasına göre tavan artışın belirleneceğini ifade ederek, “Yüzde 100, yüzde 200 gibi artışlar yapılamaz” dedi.
Kira artışında yüzde 25 zam sınırının Temmuz 2024 itibariyle sona ermesi bekleniyor. Yüzde 25 zam sınırının uzatılmayacak olması bazı vatandaşları düşündürürken, bu durum “ev sahipleri kiralarda fahiş artış yapabilir mi?” sorusunu gündeme getirdi.
İzmir’de yaşayan avukat Ali Onar da, söz konusu yüzde 25 sınırın kalkmasıyla kiracıları nelerin beklediğini anlattı.
Ali Onar, vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini ifade ederek ev sahiplerinin kafasına göre zam yapamayacağını söyledi.
Artışlar artık eskisi gibi enflasyona göre yapılacak
Onar, Borçlar Kanunu’nda kira tavan artış oranının yer aldığını anlatarak, eskisi gibi yıllık enflasyon ortalamasına (TÜFE) göre artış oranının belirleneceğini dile getirdi.