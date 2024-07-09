Yüzde 25 sınırı bitti, yeni dönem başladı! Kiracıyı zorlayan liste: İki kişi çalışma, memur olma...
Yüzde 25 zam sınırının kalkması ile yükselecek kiralar, kiracıları kara kara düşündürürken, ev sahiplerini de harekete geçirdi. Emekli ve asgari ücretlinin bu kiraları ödeyemeyeceğini düşünen bazı ev sahipleri, ‘memur olma’, ‘bir evde iki kişi çalışma’ ya da ‘kefil’ şartlarını öne sürmeye başladı.
Yüzde 25 zam sınırının kalkmasıyla konut kira zamları da TÜFE’ye göre ayarlanacak. Son açıklanan enflasyon rakamları dikkate alındığında yeni kiracının şu anda yıllık zam oranı yüzde 65 olarak hesaplandı.
Bazı ev sahipleri ise bu rakamın üzerinde de artış yapma talebinde bulunuyor. Dolayısıyla asgari ücretli ve emekliler kiralarını ödemekte zorluk çekiyor.
Bu ortamda ev sahipleri de kendilerini garantiye almak adına kiralamalarda birtakım şartlar öne sürmeye başladı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ilan sitelerine bakıldığında kontratlarda ilginç şartlar dikkat çekiyor.