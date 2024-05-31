Yüzde 25 zam sınırı kaldırılırsa kira fiyatlarında düşüş yaşanır mı?
Son dönemde ekonomi yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda yüzde 25 zam sınırının kaldırılabileceği belirtilmişti. Ancak yüzde 25’in kesinlikle devam etmeyeceğine yönelik net bir açıklama yapılmadı. Peki yüzde 25 zam sınırı kaldırıldığında kiralarda düşüş olur mu? İşte konuya ilişkin detaylar...
Konutlarını kiraya vermek isteyen ev sahipleri sabırsızlıkla 1 Temmuz tarihini bekliyor. Çok sayıda ev sahibinin 1 Temmuz’da beklentisi yüzde 25 sınırının kalkması...
‘Yüzde 25 sınırı kalkmazsa’ diye ev sahiplerinin evlerini kiraya vermede çekinceli davrandıkları söyleniyor. Bazı evlerin 4 ay boyunca boş kaldığı, ne satışının yapıldığı ne de kiraya verildiği belirtiliyor.
‘Yüzde 25 sınırı piyasada çok uygulanmadı'
Peki başka hangi sebeplerden dolayı piyasada kiralık daire bulunamıyor. Yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasının ardından kira fiyatlarında bir değişim olur mu? 1 Temmuz sonrası piyasada kiralık daire ilanlarında artış olur mu? Kiralarda normalleşmeyi ne zaman görürüz?
Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:
“2022 yılı Haziran ayında yapılan yasal düzenleme ile kira artışlarına yüzde 25’lik bir sınırlama getirilmişti. Yaklaşık 2 yıldır konutlarla sınırlı olmak kaydıyla kirada yüzde 25’lik üst limiti görüyoruz.
‘Zam sınırı kalkabilir'
Piyasada bu sınırın çok uygulanmadığını görüyoruz. Gerek Adalet Bakanı gerekse Hazine ve Maliye Bakanımızın yaptığı açıklamalarda yüzde 25 zam sınırının kaldırılacağına ilişkin bazı değerlendirmeler yer almıştı.
Yakın zamanda bir araştırma şirketinin yaptığı anket yayınlandı. Buna göre kiracıların yaklaşık yüzde 86’sının yüzde 25’ten fazla bir oranda kiralara zam yaptığına ilişkin değerlendirmeler medyaya yansıdı.